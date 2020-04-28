Учёные: Арктика полностью растает к 2050 году
Расчёты показали, что одним прекрасным летом к середине столетия Северный Ледовитый океан перестанет быть ледовитым. И это произойдёт, даже если человечество снизит выбросы парниковых газов.
Лёд в Арктике будет полностью таять в летние месяцы к середине XXI века, пишет Geophysical Research Letters. Сообщается, что германские учёные составили десятки различных моделей развития событий в Северном Ледовитом океане на основании спутниковых наблюдений за последние 40 лет. В частности, учёные попытались выяснить, что будет с ледниками в случае резкого снижения выбросов углекислого газа в ближайшем будущем, а также рассмотрели вариант, при котором всё остаётся так, как есть. Моделирование показало, что даже при самом лучшем сценарии ещё до 2050 года арктический лёд будет полностью исчезать летом и лишь частично снова намерзать зимой. Таким образом, по мнению специалистов, вечной мерзлоты на Севере больше не будет.
Если мы быстро и существенно снизим глобальные выбросы и таким образом сохраним глобальное потепление ниже 2 °C относительно доиндустриальных уровней, тем не менее арктический морской лёд, возможно, будет иногда исчезать летом даже до 2050 года
Исследователи подчеркнули, что даже сезонное таяние ледников — настоящая катастрофа для земной природы: белые медведи, тюлени и многие другие животные лишатся привычной среды обитания. Однако климатологи всё же выразили надежду, что при условии снижения уровней загрязнения воздуха удастся хотя бы частично вернуть Арктике вечную зиму.
Учёные также пояснили, что одно обстоятельство постоянно ускоряет исчезновение ледников. Дело в том, что лёд отражает солнечный свет и тем самым предотвращает повышение температуры воздуха. Соответственно, с годами по мере таяния в Арктике отражается всё меньше лучей, а значит, воздух дополнительно нагревается.