Учёные: Арктика полностью растает к 2050 году

Лёд в Арктике будет полностью таять в летние месяцы к середине XXI века, пишет Geophysical Research Letters. Сообщается, что германские учёные составили десятки различных моделей развития событий в Северном Ледовитом океане на основании спутниковых наблюдений за последние 40 лет. В частности, учёные попытались выяснить, что будет с ледниками в случае резкого снижения выбросов углекислого газа в ближайшем будущем, а также рассмотрели вариант, при котором всё остаётся так, как есть. Моделирование показало, что даже при самом лучшем сценарии ещё до 2050 года арктический лёд будет полностью исчезать летом и лишь частично снова намерзать зимой. Таким образом, по мнению специалистов, вечной мерзлоты на Севере больше не будет.