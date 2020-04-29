Пропуска, маски и паника. Россиянка рассказала о карантине из-за коронавируса в Нигерии — видео

Сейчас там открыты лишь рынки, супермаркеты и аптеки.

Видео © LIFE

Россиянка Татьяна, которая два года живёт в Нигерии и ведёт свой блог в Instagram о жизни в африканской стране, рассказала Лайфу, как проходит карантин в государстве.

По её словам, в Нигерии — тяжёлая экономическая ситуация. Многие африканцы потеряли работу из-за пандемии коронавируса и теперь боятся не заразиться инфекцией, а умереть от голода.

Карантин в стране официально ввели 30 марта. Школы закрыли за две недели до этого. Первое время ограничительные меры были очень жёсткими — выходить на улицу было категорически нельзя, однако затем власти сделали послабление и открыли рынки, супермаркеты и аптеки. Туда разрешён выезд лишь по средам и субботам. Свободное передвижение доступно только при наличии спецпропуска.

— Ношение масок со вчерашнего дня тоже объявили обязательным. До этого оно было свободным: можно было надевать или не надевать, — отметила Татьяна.

Продажа продуктов в супермаркетах организована хорошо: все тележки, продуктовые корзины и дверные ручки дезинфицируют. При этом при входе в магазин меряют температуру у всех посетителей и следят, чтобы все пользовались антисептиками, добавила россиянка.

По городу везде стоят полиция и армия, нередки стычки между африканцами с правоохранителями. На данный момент, согласно официальным данным, в результате таких конфликтов погибло 18 человек, однако россиянка уверена, что жертв злоупотребления властью намного больше.

По словам Татьяны, если в ближайшее время уменьшится количество инфицированных, то власти несколько ослабят ограничительные меры. Тем более с учётом того, что из-за пятой недели карантина "люди сходят с ума" и, как следствие, преступность возросла до небывалых высот.

— Я думаю, всё-таки власти начнут немного смягчать правила, — заключила она.

Отметим, что на сегодняшний момент, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Нигерии больше 1500 заражённых СoViD-19 , погибло 44 человека.