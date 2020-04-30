Саратовские чиновники закупили одноразовые маски почти по 500 рублей

Теперь прокуратура будет выяснять, почему местные власти не стали искать варианты подешевле.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который является уроженцем Саратовской области, поручил прокуратуре региона проверить закупку местными властями десяти тысяч медицинских нестерильных масок по очень высокой цене — 425 рублей за штуку. Об этом сообщается на странице Volodin.Saratov в соцсети Instagram.

— Такая цена вызвала возмущение и негодование у жителей. Информация была передана в общественную приёмную Володина в Саратове, — отмечается в сообщении. — Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области и направил все материалы по этому вопросу, взяв под личный контроль эту ситуацию.

В Саратовской области зафиксировали 392 случая заражения коронавирусом, восемь смертей из-за CoViD-19. В регионе вводится обязательный масочный режим. Защитные средства нужно носить в том числе на улице.