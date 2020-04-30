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Регион
Опубликовано 30 апреля 2020, 10:53
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Саратовские чиновники закупили одноразовые маски почти по 500 рублей

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Теперь прокуратура будет выяснять, почему местные власти не стали искать варианты подешевле.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который является уроженцем Саратовской области, поручил прокуратуре региона проверить закупку местными властями десяти тысяч медицинских нестерильных масок по очень высокой цене — 425 рублей за штуку. Об этом сообщается на странице Volodin.Saratov в соцсети Instagram.

Такая цена вызвала возмущение и негодование у жителей. Информация была передана в общественную приёмную Володина в Саратове, — отмечается в сообщении. — Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области и направил все материалы по этому вопросу, взяв под личный контроль эту ситуацию.

Жителей Приморского края обязали носить маски с 30 апреля
Жителей Приморского края обязали носить маски с 30 апреля

В Саратовской области зафиксировали 392 случая заражения коронавирусом, восемь смертей из-за CoViD-19. В регионе вводится обязательный масочный режим. Защитные средства нужно носить в том числе на улице.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в России наблюдается положительная тенденция вокруг ситуации с коронавирусом, а после ближайших двух недель можно будет говорить о снятии ограничительных мер.

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Сусанна Витвинская
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