В Непале четверо детей погибли при взрыве гранаты, с которой решили поиграть

Неподалёку от места трагедии был обнаружен ещё один снаряд.

Четверо детей погибли в западной части Непала при взрыве гранаты, которую они приняли за игрушку, сообщает издание New India Express.

Инцидент произошёл в отдалённом районе Ролпа. Как сообщил глава районного управления Лакхман Дахал, ребята возвращались из леса и обнаружили снаряд, с которым и решили поиграть. Погибшим было 5, 11, 13 и 14 лет, двое были из одной семьи.

Трагедию расследуют сотрудники службы безопасности страны. Неподалёку от места взрыва они обнаружили ещё один неразорвавшийся боеприпас.

Отмечается, что снаряды могли остаться там со времён вооружённого конфликта между движением маоистов и властями Непала, который длился с 1996 по 2006 год и унёс более 16 тысяч жизней.