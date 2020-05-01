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Опубликовано 1 мая 2020, 20:52

Двукратная чемпионка мира по волейболу Антонина Рыжова скончалась на 86-м году жизни

Антонина Рыжова. Фото © Всероссийская федерация волейбола

Антонина Рыжова. Фото © Всероссийская федерация волейбола

А в 1964 году она стала серебряным призёром Олимпийских игр в Токио.

Советская волейболистка Антонина Рыжова скончалась в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

На Олимпийских играх 1964 года в Токио она стала серебряным призёром. Помимо того, в её активе по два золота чемпионатов мира (1956, 1960) и Европы (1958, 1963) и по одной серебряной награде с этих соревнований.

Рыжова была настоящим лидером клубных команд и сборной СССР, прошла со сборной все успехи и неудачи. Всероссийская федерация волейбола выражает свои соболезнования родным и близким Антонины Алексеевны, — сказано в сообщении ВФВ.

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На клубном уровне она представляла московские "Локомотив", ЦСКА и "Динамо", став девятикратной чемпионкой СССР и трёхкратной победительницей Кубка европейских чемпионов.

Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 96 лет скончался актёр Евгений Фёдоров.

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