"Гром среди ясного неба". В Госдуме удивились прекращению полномочий Назарбаевой

Это может означать конец "медового года" в отношениях с семьёй бывшего президента Казахстана.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал громом среди ясного неба прекращение полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой. В беседе с РИА "Новости" парламентарий отметил, что нужно следить за развитием ситуации.

— Вся эта история как гром среди ясного неба ... Конечно, нужно наблюдать за дальнейшим развитием событий. Отстранив Даригу Назарбаеву, будет ли предложено что-то, будет ли она куда-то перемещена или речь идёт об увольнении по всем статьям, — сказал Затулин.

Депутат отметил, что неминуемо встаёт вопрос, является ли уход Назарбаевой следствием окончания "медового месяца" или даже "медового года" со всей семьёй бывшего президента страны, ведь "при всех талантах Дариги она не более и не менее как представитель отца на высоком государственном посту".