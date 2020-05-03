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Регион
Опубликовано 3 мая 2020, 14:10
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Слуцкий заявил, что Украина продолжает покрывать виновных в гибели людей в одесском Доме профсоюзов

Фото © ТАСС / Александр Гагарин

Фото © ТАСС / Александр Гагарин

Ранее Киев обвинил Москву в незаинтересованности в установлении объективной картины трагедии.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что, несмотря на призывы России к объективному расследованию обстоятельств трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, где погибло 48 человек, результатов нет до сих пор.

Обвинения России со стороны МИД Украины о нежелании выяснять причины трагедии в Одессе — цинизм и наглость. Подобными заявлениями украинская власть по-прежнему продолжает покрывать нацистов, развязавших кровавую бойню в Доме профсоюзов, — заявил Слуцкий.

Зеленский выступил с заявлением по поводу годовщины трагедии в Одессе
Зеленский выступил с заявлением по поводу годовщины трагедии в Одессе

Депутат также обратил внимание на то, что следствие затягивалось не только при президенте Украины Петре Порошенко. По его словам, при Владимире Зеленском также никаких серьёзных действий для установления всех обстоятельств трагедии не производится.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадало. Ответственность за это никто не понёс. Несколько дней назад ООН призвала Украину наказать виновных в трагедии. Накануне в МИД Украины заявили, что Россия не заинтересована в установлении объективной картины событий.

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Анастасия Иванова
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