Ранее Киев обвинил Москву в незаинтересованности в установлении объективной картины трагедии.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что, несмотря на призывы России к объективному расследованию обстоятельств трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, где погибло 48 человек, результатов нет до сих пор.

— Обвинения России со стороны МИД Украины о нежелании выяснять причины трагедии в Одессе — цинизм и наглость. Подобными заявлениями украинская власть по-прежнему продолжает покрывать нацистов, развязавших кровавую бойню в Доме профсоюзов, — заявил Слуцкий.

Депутат также обратил внимание на то, что следствие затягивалось не только при президенте Украины Петре Порошенко. По его словам, при Владимире Зеленском также никаких серьёзных действий для установления всех обстоятельств трагедии не производится.