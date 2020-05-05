Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются для учеников

Ведомство не намерено отказываться от традиционного формата обучения.

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов выразил надежду на то, что к концу лета эпидемиологическая ситуация в стране позволит школам 1 сентября открыть свои двери и учащиеся смогут вернуться в учебные заведения.

— И как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты, — сказал он в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".

При этом Кравцов отметил, что министерство никогда не откажется от традиционного режима обучения, когда ученики сидят за партами и напрямую общаются с педагогами и одноклассниками.