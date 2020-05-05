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Регион
Опубликовано 5 мая 2020, 08:33

Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются для учеников

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Ведомство не намерено отказываться от традиционного формата обучения.

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов выразил надежду на то, что к концу лета эпидемиологическая ситуация в стране позволит школам 1 сентября открыть свои двери и учащиеся смогут вернуться в учебные заведения.

И как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты, — сказал он в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".

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При этом Кравцов отметил, что министерство никогда не откажется от традиционного режима обучения, когда ученики сидят за партами и напрямую общаются с педагогами и одноклассниками.

Ранее Лайф сообщал, что московским школьникам выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.

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Анна Сокова
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