Токаев напомнил, кто сыграл ключевую роль в разгроме нацистского режима

Президент Казахстана отметил, что отрицать заслуги СССР — идти против истины.

Ключевую роль в разгроме нацистского режима во Второй мировой войне сыграл Советский Союз, и отрицать это — "значит идти против исторической истины", заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

— Я категорически против фальсификации истории. Конечно же, заслуги наших союзников в те годы — Соединённых Штатов Америки, Великобритании и других государств — умалять нельзя. Мы были союзниками в борьбе против нацистского режима, — сказал он в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Токаев отметил, что "буквально каждый непредубеждённый человек" понимает и признаёт, что больше всего в войне пострадал Советский Союз, который понёс самые серьёзные человеческие и материальные потери.

Напомним, президент России Владимир Путин был вынужден перенести проведение Парада Победы и шествие "Бессмертного полка" в связи с ситуацией с коронавирусом. Позже стало известно, что ежегодная акция чествования памяти погибших героев пройдёт в режиме онлайн. Россиянам также предложили выйти на балконы и спеть песню "День Победы".