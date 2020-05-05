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Регион
Опубликовано 5 мая 2020, 20:13
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"Вот к чему приводит закрытие салонов". Экс-солистка "Блестящих" побрилась наголо

Фото © Facebook / Анна Дубовицкая

Фото © Facebook / Анна Дубовицкая

Поклонники оценили новый имидж певицы.

Экс-солистка популярной группы "Блестящие" Анна Дубовицкая удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа. Певица в период самоизоляции подстриглась наголо. Фото с новой "причёской" она опубликовала на "Фейсбуке".

Фото © Facebook / Анна Дубовицкая

Фото © Facebook / Анна Дубовицкая

Причины такого решения Дубовицкая не объяснила. Несмотря на это, её поклонники оценили изменения артистки.

Круто очень, — прокомментировал один из пользователей соцсети.

Красиво, — добавил другой.

Девушка за два года покрыла всё тело татуировками и побрилась налысо, чтобы их лучше было видно
Девушка за два года покрыла всё тело татуировками и побрилась налысо, чтобы их лучше было видно

Вот к чему приводит закрытие салонов красоты. Скоро этот тренд войдёт в жизнь многих барышень на самоизоляции, — также отметили под фото.

Напомним, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров побрился наголо в качестве ответа на то, что работа парикмахерских временно приостановлена из-за коронавируса. Популярные блогеры поддержали такое решение и стали выкладывать уже свои записи с "чистой головой".

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Анастасия Иванова
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