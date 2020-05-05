"Вот к чему приводит закрытие салонов". Экс-солистка "Блестящих" побрилась наголо

Поклонники оценили новый имидж певицы.

Экс-солистка популярной группы "Блестящие" Анна Дубовицкая удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа. Певица в период самоизоляции подстриглась наголо. Фото с новой "причёской" она опубликовала на "Фейсбуке".

Причины такого решения Дубовицкая не объяснила. Несмотря на это, её поклонники оценили изменения артистки.

— Круто очень, — прокомментировал один из пользователей соцсети.

— Красиво, — добавил другой.

— Вот к чему приводит закрытие салонов красоты. Скоро этот тренд войдёт в жизнь многих барышень на самоизоляции, — также отметили под фото.