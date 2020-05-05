"Вот к чему приводит закрытие салонов". Экс-солистка "Блестящих" побрилась наголо
Поклонники оценили новый имидж певицы.
Экс-солистка популярной группы "Блестящие" Анна Дубовицкая удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа. Певица в период самоизоляции подстриглась наголо. Фото с новой "причёской" она опубликовала на "Фейсбуке".
Причины такого решения Дубовицкая не объяснила. Несмотря на это, её поклонники оценили изменения артистки.
— Круто очень, — прокомментировал один из пользователей соцсети.
— Красиво, — добавил другой.
— Вот к чему приводит закрытие салонов красоты. Скоро этот тренд войдёт в жизнь многих барышень на самоизоляции, — также отметили под фото.
Напомним, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров побрился наголо в качестве ответа на то, что работа парикмахерских временно приостановлена из-за коронавируса. Популярные блогеры поддержали такое решение и стали выкладывать уже свои записи с "чистой головой".