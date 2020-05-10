Профессор посадил около дома два растения, спасаясь от жары, и через 30 лет выросло нечто нереальное

Тогда мужчина решил посадить два вьющихся растения, известных своей способностью фильтровать солнечный свет и регулировать температуру в здании, на котором они растут. Его идея сработала, и спустя три десятилетия зелень не только выполняет своё прямое предназначение, но и привлекает любопытных туристов.

Фото © Dantri

В 1990 году эта территория была в основном малоэтажной, поэтому солнечный свет весь день падал на здание, из-за чего жить в нём было очень тяжело. Поэтому я решил выращивать вьющиеся растения Хоанг Нху Тан

Конечно, растения растут не на самом здании — так это могло бы ему навредить. Сначала Хоанг Нху Тан соорудил вокруг дома каркас из деревянных реек, арматуры и кабеля. Дальше растениям понадобилось всего восемь-девять лет, чтобы полностью обвить здание. Самым трудным для профессора было регулярно поправлять направление роста, чтобы зелёное покрытие было равномерным, сообщает Dantri.

Фото © Kenh14

Сейчас, хоть кажется, что растение уже самостоятельное, за ним всё равно приходится ухаживать. Чтобы оно сильно не разрослось, Хоанг два раза в месяц подстригает его специальными инструментами, которые мужчина разработал сам, пишет Kenh14.