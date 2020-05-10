Профессор посадил около дома два растения, спасаясь от жары, и через 30 лет выросло нечто нереальное

Тогда мужчина решил посадить два вьющихся растения, известных своей способностью фильтровать солнечный свет и регулировать температуру в здании, на котором они растут. Его идея сработала, и спустя три десятилетия зелень не только выполняет своё прямое предназначение, но и привлекает любопытных туристов.
Фото © Dantri
В 1990 году эта территория была в основном малоэтажной, поэтому солнечный свет весь день падал на здание, из-за чего жить в нём было очень тяжело. Поэтому я решил выращивать вьющиеся растения
Хоанг Нху Тан
Конечно, растения растут не на самом здании — так это могло бы ему навредить. Сначала Хоанг Нху Тан соорудил вокруг дома каркас из деревянных реек, арматуры и кабеля. Дальше растениям понадобилось всего восемь-девять лет, чтобы полностью обвить здание. Самым трудным для профессора было регулярно поправлять направление роста, чтобы зелёное покрытие было равномерным, сообщает Dantri.
Фото © Kenh14
Сейчас, хоть кажется, что растение уже самостоятельное, за ним всё равно приходится ухаживать. Чтобы оно сильно не разрослось, Хоанг два раза в месяц подстригает его специальными инструментами, которые мужчина разработал сам, пишет Kenh14.
Говорят, что такие растения привлекают комаров. Но всё наоборот: благодаря защитной завесе комаров нет, а воздух очень свежий и прохладный. Этот дом — спокойное место, которое помогает людям жить в гармонии с природой в этом тесном городском центре
Хоанг Нху Тан