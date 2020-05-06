Минобрнауки решило не переносить начало следующего учебного года в вузах

А вот ЕГЭ в этом году, как ожидается, будет сдвинут на более поздний срок.

В Минобрнауки решили не переносить начало учебного года из-за эпидемии коронавируса. Как рассказали в пресс-службе ведомства, все занятия для студентов начнутся по плану 1 сентября. Однако там не исключили, что в случае угрозы распространения CoViD-19 обучение продолжится в дистанционном режиме.

— В этом году последним днём приёма документов от абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа. Первая волна зачислений состоится 19 августа, а вторая — 24 августа. Первого сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия в офлайне. Формат обучения будет выбран исходя из эпидемиологической ситуации, — приводит слова пресс-службы ТАСС.