Минобрнауки решило не переносить начало следующего учебного года в вузах
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
А вот ЕГЭ в этом году, как ожидается, будет сдвинут на более поздний срок.
В Минобрнауки решили не переносить начало учебного года из-за эпидемии коронавируса. Как рассказали в пресс-службе ведомства, все занятия для студентов начнутся по плану 1 сентября. Однако там не исключили, что в случае угрозы распространения CoViD-19 обучение продолжится в дистанционном режиме.
— В этом году последним днём приёма документов от абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа. Первая волна зачислений состоится 19 августа, а вторая — 24 августа. Первого сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия в офлайне. Формат обучения будет выбран исходя из эпидемиологической ситуации, — приводит слова пресс-службы ТАСС.
Ранее Лайф сообщал, что московским школьникам выставят итоговые оценки уже 15 мая. Кроме того, коронавирус внёс изменения в расписание досрочного ЕГЭ. Он должен был стартовать 20 марта, но эту дату перенесли на июнь. Позже стало известно, что и основной экзамен также будет перенесён. Ожидается, что новые даты объявят после майских праздников.