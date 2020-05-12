С вашей карты могут снять все деньги из-за уязвимостей в компьютере. Проверьте эти 5 моментов

На онлайн-банки стабильно охотятся злоумышленники. Для обмана пользователей компьютеров у них есть свои инструменты. Рассказываем, какие и как им противостоять.

Вы попали на сайт-подделку

Один из способов украсть ваши данные — сверстать сайт, похожий на интернет-магазин или мобильный банк. На нём жертва сама укажет нужные данные для снятия денег.

Свежайший кейс — завод синтетического спирта в Орске. Производитель антисептиков столкнулся с атакой клонов — мошенники собирали заказы на продукцию от имени предприятия с помощью фейковых сайтов, которые по дизайну и наполнению идентичны настоящему. "Фейковый сайт до запятой скопирован с официального, и менеджер-мошенник, с которым мы общались по телефону, очень подкован, знает все тонкости производства и транспортировки спиртов", — рассказала финансовый директор компании в сфере химической промышленности Вера Листопад.

Это один случай из множества. Чаще всего злоумышленники копируют сайты и приложения банков. И они активно это делают. Только служба безопасности Сбербанка выявила и добилась блокировки 600 клонов сайта банка.

В 2020 году россияне стали в 10 раз чаще заходить на сайты мошенников. Экспертам удалось выявить около десяти тысяч сайтов хакеров, россияне переходили на фейковые ресурсы до 15 миллионов раз. Возможно, и вы однажды попались, просто не заметили.

Как защититься: внимательно проверять адресную строку сайта. Как правило, в ней злоумышленники аккуратно меняют один знак, чтобы незаметно перевести пользователя на сайт-клон, а не оригинал. Например, online.sbierbank.ru вместо online.sberbank.ru.

Онлайн-магазин взломали, и деньги пошли не тем людям

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Вы можете лишиться денег при совершении покупки не только на фейковых, но и на оригинальных сайтах магазинов. Такие случаи редко, но бывают.

Подобной атаке подвергались американские ретейлеры Saks Fifth Avenue и Lord&Taylor. В 2018 году хакеры взломали их платёжную систему и собрали данные о пяти миллионах банковских карт, 125 тыс. из них выставили на продажу.

Как защититься: это тот случай, когда от вас мало что зависит. Важно, чтобы сайт распознал взлом и сообщил об этом пользователям или приостановил свою работу. Вы же всё, что можете сделать, это посмотреть соцсети и ньюсрум сайта перед совершением покупки.

Ваши данные украл вирус

Когда вы совершаете онлайн-платежи на компьютере, хакеры могут подменить реквизиты карты на страничке оплаты и перехватить ваш перевод. Это может произойти, если на устройстве уже есть уязвимость или вирус, — вредоносная программа попадает на ваш компьютер и удалённо начинает им управлять.

Как защититься: Установите надёжный антивирус. Doctor Web, McAfee, Касперский и другие. Программа должна регулярно обновляться и стабильно проводить диагностику компьютера.

Вы установили сомнительные плагины. Проверьте их список прямо сейчас

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Свыше 80 тыс. сайтов распространяют вредоносные расширения, через которые хакеры похищают данные о банковских картах и другую конфиденциальную информацию, говорят эксперты Positive Technologies. Установив на компьютер плагин, позволяющий следить за курсом валют или прогнозом погоды, вы можете предоставить мошенникам доступ к своим личным данным.

Беда в том, что антивирусы не видят действия этого софта (формально он официальный, и вы одобряете все его действия), поэтому подобные программы способны нанести больше урона, чем вирусы, поскольку они могут получить доступ ко всему происходящему на странице браузера.

Как защититься: Внимательно смотреть, какие расширения вам предлагают установить и кто. Источник должен быть проверенным — в идеале расширение должно считаться официальным от известной компании, а при установке обратите внимание, какие права оно запрашивает. В Google Chrome, чтобы посмотреть список активных плагинов, пройдите по: Настройки -> Дополнительно -> Расширения.

Ваши данные запрашивают "сотрудники" банка

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CVV-код и код для подтверждения перевода, приходящий по СМС, — необходимые данные для совершения платежей. За ними охотятся злоумышленники.

Распространённая схема на "Авито". "Покупатель" предлагает сразу перевести деньги за товар на банковскую карту владельца и просит сообщить её номер и CVV-код, указанный на обратной стороне "пластика" якобы для того, чтобы транзакция прошла успешно. Назвав его, продавец лишится денег с карты.

Злоумышленники маскируют свои цели и могут подменять понятия. Например, код CVV они могут назвать нейтральным "номером счёта".

Подобным образом мошенники пытаются узнать СМС-коды. Допустим, номер вашей карты оказался в открытом доступе. После этого вам внезапно звонят "сотрудники" банка и под предлогом новой услуги заставляют вас выдать всю информацию о карте. В частности, это код подтверждения операции, приходящий по СМС. Так вы тоже лишитесь денег.