Готовимся к неурожаю? Мир охватила засуха

Роман Вильфанд принёс недобрую весть: предстоящее лето, по словам главы Гидрометцентра, войдёт в пятёрку самых жарких за последние годы. В нескольких российских регионах уже сейчас вся надежда — на майские дожди. Ставропольские аграрии оплакивают потери: заморозки и сухая почва погубили в общей сложности более 12 тысяч гектаров посевов озимых и яровых культур. Ещё 165 тысяч гектаров — в критическом состоянии. Практически всю сахарную свёклу пришлось высевать заново. Более половины всей земляники едва держится. В Краснодарском крае обдумывают вопрос пересева подсолнечника, кукурузы и сои: март и апрель выдались очень сухие, местами дождей не было вообще.

Пока это единичные случаи, но они выливаются в десятки тысяч гектаров на юге России. Это пока ещё не кризис, но основание для серьёзной тревоги. С другой стороны, сейчас прошли дожди, и есть надежда, что озимые, которые высохли и ещё даже не выбросили колос, ещё оживут. Такая надежда есть. Преждевременно говорить, что мы накануне коллапса или грандиозной засухи. Игорь Абакумов Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук

Ростовской области повезло больше: дожди прошли как раз тогда, когда умирала последняя надежда спасти будущие урожаи. Сельхозпредприятия уже готовились списывать целые участки полей.

В текущем году погодные условия осенне-зимнего и весеннего периодов были обусловлены недостаточным количеством осадков (от 55 до 87% от нормы). На всей площади озимых культур наблюдалось снижение запасов влаги в метровом слое почвы на 20–25% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Константин Рачаловский Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

В Белгородской области тоже покапало, но толку от этого оказалось мало: сильный ветер "выдувал" влагу из почвы. Опять же заморозки одолели. Впрочем, в некоторых других регионах страны на засуху не жалуются и даже рассчитывают на повышение урожая. К примеру, в Саратовской области планируют собрать почти 2,7 миллиона тонн пшеницы, это на треть больше, чем в прошлом году. Весьма оптимистично выглядят прогнозы по ячменю, нуту и чечевице.

В целом в России в этом году надеются собрать 125 миллионов тонн зерна. Эту цифру назвало Министерство сельского хозяйства, и пока что ведомство не корректировало этих прогнозов. Напомним, в прошлом году урожай зерновых составил 121 миллион тонн.

Цифра 120–125 миллионов тонн вполне достижима, но всё будет зависеть от того, как сложатся последние несколько недель до уборки. Если они будут засушливые, соберём меньше, если они будут дождливые, соберём больше. Игорь Абакумов Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук

Однако на этом радужном фоне ярко выделяется другая деталь — сначала Россия в марте ввела квоты на экспорт зерновых, а теперь и вовсе приостановила до 1 июля вывоз зерна куда-либо, кроме стран Евразийского экономического союза (а это, помимо России, Белоруссия, Молдавия, Армения, Казахстан и Киргизия). Запрет касается пшеницы, ржи, меслина (гибрид двух этих культур), ячменя и кукурузы.

Есть, конечно, элемент перестраховки, безусловно. Экспорт приостановили, чтобы выяснить, сколько у нас стратегического запаса, сколько у нас есть запасов в хозяйствах, на элеваторах и когда это будет посчитано, экспорт будет опять открыт, я в этом совершенно уверен. Игорь Абакумов Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук

Надо сказать, не только наша страна оказалась осторожной и запасливой. К примеру, в Румынии такое же эмбарго объявили ещё 9 апреля, а Казахстан установил потолок экспорта в объёме 200 тысяч тонн ежемесячно, это в полтора раза меньше, чем обычно. Однако именно российский запрет по-настоящему встревожил мир: РФ — один из крупнейших поставщиков зерна на планете.

То, что перспектива чёрного дня действительно нависла, отчётливо видно по нынешней стоимости тонны пшеницы — до 210 евро против 180–190 ещё несколько месяцев назад. Европейские фермеры считают подорожание хлеба неизбежным.

Ситуация за рубежом примерно следующая. В американском Техасе, Калифорнии и Орегоне стоит засуха уровня D3 — это значит "чрезвычайная". Она на втором месте по катастрофичности после "аномальной" — D4. "Сильная" засуха (D2) охватила Неваду, Юту, Колорадо и весь юг Соединённых Штатов.

Фото © Drought.gov

Примерно то же самое в Европе: Швейцария ждала дождя почти полтора месяца. В Литве уровень воды в реке Неман — на два метра ниже нормы. В Польше — сильнейшая засуха за последние 10 лет. Во Франции высохла половина всех полей.

Situation meteo catastrophique à venir pour le Nord de la France!.... Depuis plusieurs semaines, c'est le modéle ECMWF qui est le plus pertinent en terme de tendance .... Pour les 2 semaines a venir trés peu de pluie de prévu... Les potentiels en forte baisse..... pic.twitter.com/HvmM3iA0jn — Visio-Crop 🌾 (@Luc_Lorin) April 19, 2020

Голод мир не ожидает. Ожидаются серьёзные проблемы с доступностью продовольствия в развивающихся странах, это Африка и Юго-Восточная Азия, которые будут страдать серьёзно. Игорь Абакумов Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук