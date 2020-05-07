Правительство Исландии заявило о победе над коронавирусом
С понедельника власти отменяют ограничительные меры.
Власти Исландии сообщили о ликвидации вспышки коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства.
Среди заболевших, коих в стране насчитывалось 1799 человек, 97% вылечились (1750).
— К сожалению, болезнь унесла жизнь десяти человек, — сказано в заявлении.
Инфицированными остаются 39 человек. При этом трое из них лечатся в больницах, однако их жизни ничего не угрожает.
С 11 мая власти Исландии отменяют ограничительные меры, которые были введены 16 марта.
Ранее сообщалось, что в городе Ухань, где зародилась пандемия CoViD-19, вылечили последнего тяжёлого пациента.
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