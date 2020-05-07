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Опубликовано 7 мая 2020, 00:30

Правительство Исландии заявило о победе над коронавирусом

С понедельника власти отменяют ограничительные меры.

Власти Исландии сообщили о ликвидации вспышки коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства.

Среди заболевших, коих в стране насчитывалось 1799 человек, 97% вылечились (1750).

К сожалению, болезнь унесла жизнь десяти человек, — сказано в заявлении.

Инфицированными остаются 39 человек. При этом трое из них лечатся в больницах, однако их жизни ничего не угрожает.

С 11 мая власти Исландии отменяют ограничительные меры, которые были введены 16 марта.

В Германии предупредили о второй и третьей волне коронавируса
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Ранее сообщалось, что в городе Ухань, где зародилась пандемия CoViD-19, вылечили последнего тяжёлого пациента.

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Фото © Pixabay

Артур Лапсаков
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