Пентагон в очередной раз "переосмыслил" историю Второй мировой войны не в пользу СССР

Советские войска упоминаются мельком и не в самом положительном ключе.

Пентагон предпринял очередную попытку "переосмыслить" историю Второй мировой войны, принижая роль СССР в победе над нацизмом. На сайте ведомства опубликованы презентация и викторина, озаглавленная "День победы в Европе: время празднования, осмысления". Далее сообщается, что в этот день (V-E Day) "вооружённые силы Германии без всяких условий сдались союзникам, включая США".

Традиционно День Победы празднуется в США и союзнических странах восьмого мая. На одном из слайдов говорится о том, что седьмого мая генерал-полковник Альфред Йодль подписал во Франции безоговорочную капитуляцию фашистов, однако советский руководитель Иосиф Сталин настоял на проведении ещё одной церемонии с участием фельдмаршала Вильгельма Кейтеля. А "9 мая Советы отмечали свой собственный "День Победы".

Следующие тексты презентации рассказывают о начале войны. По мнению Пентагона, конфликт начался, когда Германия и СССР вторглись в Польшу, хотя официально Советский Союз вступил в войну 22 июня 1941 года, когда гитлеровское командование напало на территорию страны.

Далее говорится, что бои кипели уже пять лет, когда в 1944 году американские войска высадились в Нормандии, и после этого (меньше чем через год) нацисты капитулировали, а Гитлер покончил с собой. Это выглядит как прозрачный намёк на то, чей вклад был решающим в победе над фашистами.

— Освобождённые союзными войсками регионы Западной Европы станут процветающими демократическими государствами, а освобождённые на востоке страны будут десятилетиями оккупированы советскими войсками, — заявили в Пентагоне.

Также сообщается, что США и союзники вели войну против Японии. При этом ничего не сказано о роли СССР на восточных фронтах. Текст сопровождается преимущественно фотографиями американских военных.

После презентации опубликована викторина, первый вопрос которой "Кто в Лондоне объявил о победе над Германией?" предлагает четыре варианта ответа: Уинстон Черчилль, Клемент Эттли, Маргарет Тэтчер и Тони Блэр, который, кстати, родился только в 1953 году. Во втором нужно назвать президента США, который праздновал день рождения восьмого мая, в День Победы (Франклин Рузвельт, Вудро Вильсон, Герберт Гувер, Гарри Трумэн — последний вариант верный).

В третьем вопросе аудитории предлагается вспомнить, сколько американских солдат участвовало во Второй мировой войне (ответ: 16 миллионов, при общем населении в 140 миллионов, то есть 11%). Финальный вопрос звучит так: "Вторая мировая война не закончилась, потому что Россия и Япония не подписали мирный договор, чтобы закончить спор об острове (-ах)". Необходимо ответить, о каких, но ответ на картинке просто очевиден.