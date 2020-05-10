Врагов карали люто. Самые жестокие виды казни в Древней Руси

Историки, классики литературы, да и пользователи соцсетей любят вспоминать о размахе русской души. Мол, если праздник, то пир на весь мир. Но не стоит забывать и об обратной стороне этой широты — о небывалой жестокости. Ведь если расправа над недругами или предателями, то и казнь поражала своей изощрённостью и размахом. Вот самые жестокие виды казней, которые практиковали наши предки.

Кипячение

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Расправляться с врагами, варя их заживо, очень любил русский царь Иван Грозный. Сложно сказать, откуда появилась эта традиция на Руси. Скорее всего, казнь привезли ещё в XIII веке войска Чингисхана. А уже с монголов русские владыки стали брать пример. Чингисхан не разменивался по мелочам: однажды он сварил целое племя своих противников в 70 огромных котлах. На Руси столь массово людей не варили. Иван Грозный предпочитал действовать более точечно, и количество казнённых шло на десятки и сотни, но не на тысячи.

Однако заправка котлов могла быть разной, в зависимости от настроения правителя. Осуждённых могли подогревать в воде, масле или же в вине. На такую казнь, как правило, отправляли изменников-бояр, чуть реже казнокрадов. Несчастного человека помещали в огромный котёл. Руки его приковывали тяжёлыми металлическими браслетами, после чего под котлом разводили огонь. Котёл мог нагреваться около часа, и смерть осуждённого была мучительной. Человек просто варился заживо на медленном огне.

Прогулка вокруг столба

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Прогулка вокруг столба, или хождение по кругу, — только звучит безобидно. На деле это кровавый и бесчеловечный способ убийства. Суть его была в следующем. Посреди двора в землю вбивали деревянный столб. Осуждённого выводили во двор и раздевали по пояс. Затем несчастному вспарывали живот. Оттуда доставали кишку и прибивали её гвоздями к деревянному столбу. После чего человек должен был ходить по кругу, наматывая свои внутренности на столб. Чтобы человек не сопротивлялся, за ним по пятам шёл стражник.

Такой способ казни применялся на Руси редко. Вероятно, он был позаимствован у викингов, или, как говорили тогда, варягов. Нередко это была ритуальная казнь или даже самоубийство жрецов. Престарелые служители культов съедали галлюциногенные травы и коренья, а после самостоятельно наматывали внутренности на столб, якобы принося себя в жертву языческим богам. Но осуждённым на прогулки вокруг столба на Руси обезболивающих средств не предлагали, поэтому люди могли часами оставаться в сознании. Умирали они чаще всего от болевого шока или заражения крови.

Четвертование

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Жестокий вид казни, где осуждённому поочерёдно отрубают части тела и под конец голову. Как правило, до такой экзекуции жертв ещё и довольно долго пытали. Таким образом были казнены два главных русских бунтовщика — Стенька Разин и Емельян Пугачёв. Разину повезло меньше — он мучился несколько часов. Сперва ему отсекли ноги, потом руки и лишь в финале голову. Над Пугачёвым, если можно так сказать, сжалились — в первую очередь ему отрубили голову, а конечности отрубили потом.

В защиту Руси можно сказать, что четвертование было довольно популярно в Европе. Так казнили государственных преступников и бунтовщиков во Франции и в Англии. Четвертование считалось позорной казнью и собирало на площадях толпы жадных до зрелища обывателей. Преступникам свистели, в них бросали камни. На Руси, правда, такие казни вызывали не гнев толпы, а сочувствие, поэтому проходили они в абсолютной тишине.

Раскалённый металл

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Эта казнь была мучительной и очень изощрённой. Металл, чаще всего олово, нагревали до жидкого состояния и заливали жертве в рот. Человек издавал дикий крик. Умирал он обычно в первые секунды после совершения экзекуции. На Руси такая казнь была очень специализированной и была крайне распространена в середине XVII века. Это было связано с денежной реформой при царе Алексее Михайловиче Тишайшем.