Блогерша отомстила парню, который полгода изменял ей, запустив правдивую рекламу в Instagram

Недавно пользовательница "Фейсбука" Джейди Лок опубликовала для подписчиков сообщение, полное недоумения. Она рассказала, что алгоритмы "Инстаграма" подкинули ей рекламное сториз неизвестной девушки, в котором та рассказывала о своём бывшем парне. Той незнакомкой оказалась фуд-блогерша Хилари из Сингапура, более известная под ником SGNomster, пишет World of Buzz. Она выложила совместное фото со своим парнем-аудитором, оставив печальное послание.

Фото © Facebook / JayDee Lok

Одна ложь следом за другой, снова и снова. Ты всегда вёл себя так, будто меня недостаточно. И у тебя была другая девушка. Время излечит мои раны, но шрам останется навеки. Может быть, я смогу простить тебя, но твой поступок я никогда не забуду. Прощай Хилари

Фото © Instagram / sgnomster

Позже блогерша объяснила, что у неё давно были подозрения. Ещё в декабре прошлого года её парень с кем-то постоянно переписывался, а тогда, когда Хилари пыталась подглядеть, поспешно закрывал имя контакта. Лишь потом девушка обнаружила в фейсбуке соперницы фото из совместной поездки с её парнем. Парочка отлично отдохнула за границей, хотя изменщик утверждал, что очень занят и не может встретиться с Хилари.

Фото © Instagram / sgnomster