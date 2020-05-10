Блогерша с осиной талией напугала зрителей, которые уверены, что это результат опасной операции

У улыбчивой блогерши Камилы Барриентос из Чили — более 543 тыс. подписчиков в "Тиктоке", где её ролики набирают миллионы просмотров. В них блондинка просто весело танцует под музыку, не совершая ничего необычного. Однако пользователи Reddit всё равно испугались за её фанатов.

Видео © TikTok / Camila Barrientos

Так, юзер с ником candycanemissy1 был шокирован фигурой блогерши: у неё нереально тонкая талия по сравнению с пышными бедрами и широкими плечами. По словам реддитора, девушка, видимо, ради славы решилась на опасную операцию и удалила себе рёбра. При этом пользователь поймал её на лжи: якобы раньше она говорила, что лишилась рёбер из-за аварии, а теперь — что это просто особенность её фигуры.

Фото © Instagram / barrientoss1

Ей удалили рёбра, и она завела новый аккаунт в Instagram и TikTok. Она отвечает на комментарии ложью и говорит, что такой родилась. Большинство комментариев пишут девушки, которые говорят, что собираются морить себя голодом, не понимая, что голод не поможет им избавиться от рёбер candycanemissy1

Фото © Instagram / barrientoss1