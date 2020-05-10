Коммуналка за дачу. Как сэкономить на содержании загородного дома

Иметь домик в деревне — удовольствие не из дешёвых. Тарифы ЖКХ растут с каждым годом, а с ними дорожает и содержание загородного дома. К тому же самоизоляция на даче всей семьёй — это намного больший, чем обычно на уик-эндах, расход света, воды, газа, а значит — и больший расход из семейного бюджета.

Большинство дач и коттеджей построены в садовых товариществах и коттеджных посёлках. В отличие от домов в городской или поселковой черте, за такую недвижимость приходится платить не только за электричество, газ и другие коммунальные услуги ЖКХ, но и за эксплуатационные расходы.

По словам генерального директора ООО ЮК "Юрист" Асии Мухамедшиной, есть несколько вариантов снизить затраты. Например, обратиться в управляющую компанию или к председателю СНТ и обсудить возможный компромисс для решения этой проблемы.

— Не всегда удаётся найти компромисс, но в условиях сложной экономической ситуации, сложившейся на фоне пандемии, УК или председатель может лояльно отнестись к вашей ситуации, — говорит юрист.

Адвокат юридической компании AVG Legal Игорь Апостол рекомендует в рамках закона оптимизировать расходы на коммунальные платежи. Он пояснил, что зачастую оплата коммунальных услуг осуществляется не напрямую ресурсоснабжающей организации, а через посредников — различные кооперативы, товарищества и т.д. Порой этих посредников бывает несколько, и размер их вознаграждения составляет внушительную сумму. Такого снежного кома можно избежать, если напрямую заключить договоры с компаниями, которые предоставляют электричество, газ и воду.

Фото © ТАСС/ Антон Новодережкин

Юрист Асия Мухамедшина добавила, что на федеральном уровне предусмотрены льготы по земельному налогу, налогу на имущество, а также налоговый вычет.

— Например, если пенсионер построил или купил жилой дом, земельный участок для ИЖС с жилым домом, то при уплате налогов он может вычесть из своих доходов расходы на покупку этого жилья, — рассказала специалист. — Власти некоторых регионов компенсируют 50% расходов на составление проекта и монтажные работы по газификации дома для некоторых категорий льготников.

По словам эксперта, не нужно забывать о другой статье расхода, где можно сэкономить. Отбывая на дачу, есть возможность снизить оплату коммунальных услуг в городской квартире. Для этого нужно уведомить управляющую компанию о своём отсутствии больше пяти дней. В таком случае счёт будет снижен на сумму около 20% за услуги, которые были не нужны, когда в квартире никого нет.

Специалисты рекомендуют помимо экономии придерживаться простых правил. — Чтобы меньше тратить на отопление, можно утеплить дом, заклеить окна или заменить на новые пластиковые. Однократные затраты на модернизацию дома сэкономят ежегодные траты на отопление, — рекомендует Асия Мухамедшина.

Стоит помнить о том, что освещение и мелкая бытовая техника потребляют почти 1/5 всей электроэнергии в доме. Замена всего одной стандартной лампы накаливания мощностью 100 Вт на одну энергосберегающую люминесцентную лампу мощностью 20 Вт позволит сократить расходы примерно на 500–600 рублей в год. Чтобы оптимизировать потребление воды, важно не оставлять без внимания оборудование, которое вы используете: шланги, трубы и соединения не должны иметь протечек, можно установить наконец несколько бочек для собора дождевой воды для полива.

— Кроме того, в целях будущей экономии денег на оплате счетов за воду целесообразно, по возможности, обзавестись собственной водяной скважиной, так как в настоящее время нет никаких правовых ограничений для этого, также собственная скважина не облагается какими-либо налогами, — отметил адвокат Игорь Апостол. — Аналогичным образом можно сэкономить и на электричестве путём применения альтернативных источников питания, которые также законом не запрещены.

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Отключение света без предупреждения на даче — явление не редкое. Юрист Асия Мухамедшина напоминает, что в таких случаях по заключению организации энергосбыта вы можете не платить за электричество или отопление. В зависимости от того, с кем вы сотрудничаете, нужно подать заявление председателю СНТ либо поставщику услуг на перерасчёт.

По словам специалиста, государством предусмотрены категории людей, которым положены льготы за коммунальные услуги. В их число входят собственники, находящиеся на государственной службе; семьи, потерявшие кормильца; ветераны войны; участники блокады; инвалиды всех групп и их близкие родственники, состоящие на иждивении; многодетные и малоимущие семьи.

Также предусмотрены субсидии. Это деньги, выделенные государством на оплату ваших счетов. Юрист напоминает, что льготы и субсидии рассчитываются индивидуально, поэтому каждый собственник дома, земли за городом подаёт заявление лично от себя, а не коллективно в рамках СНТ.