Коммуналка за дачу. Как сэкономить на содержании загородного дома

Иметь домик в деревне — удовольствие не из дешёвых. Тарифы ЖКХ растут с каждым годом, а с ними дорожает и содержание загородного дома. К тому же самоизоляция на даче всей семьёй — это намного больший, чем обычно на уик-эндах, расход света, воды, газа, а значит — и больший расход из семейного бюджета.
Большинство дач и коттеджей построены в садовых товариществах и коттеджных посёлках. В отличие от домов в городской или поселковой черте, за такую недвижимость приходится платить не только за электричество, газ и другие коммунальные услуги ЖКХ, но и за эксплуатационные расходы.
По словам генерального директора ООО ЮК "Юрист" Асии Мухамедшиной, есть несколько вариантов снизить затраты. Например, обратиться в управляющую компанию или к председателю СНТ и обсудить возможный компромисс для решения этой проблемы.
— Не всегда удаётся найти компромисс, но в условиях сложной экономической ситуации, сложившейся на фоне пандемии, УК или председатель может лояльно отнестись к вашей ситуации, — говорит юрист.
Адвокат юридической компании AVG Legal Игорь Апостол рекомендует в рамках закона оптимизировать расходы на коммунальные платежи. Он пояснил, что зачастую оплата коммунальных услуг осуществляется не напрямую ресурсоснабжающей организации, а через посредников — различные кооперативы, товарищества и т.д. Порой этих посредников бывает несколько, и размер их вознаграждения составляет внушительную сумму. Такого снежного кома можно избежать, если напрямую заключить договоры с компаниями, которые предоставляют электричество, газ и воду.
Фото © ТАСС/ Антон Новодережкин
Юрист Асия Мухамедшина добавила, что на федеральном уровне предусмотрены льготы по земельному налогу, налогу на имущество, а также налоговый вычет.
— Например, если пенсионер построил или купил жилой дом, земельный участок для ИЖС с жилым домом, то при уплате налогов он может вычесть из своих доходов расходы на покупку этого жилья, — рассказала специалист. — Власти некоторых регионов компенсируют 50% расходов на составление проекта и монтажные работы по газификации дома для некоторых категорий льготников.
По словам эксперта, не нужно забывать о другой статье расхода, где можно сэкономить. Отбывая на дачу, есть возможность снизить оплату коммунальных услуг в городской квартире. Для этого нужно уведомить управляющую компанию о своём отсутствии больше пяти дней. В таком случае счёт будет снижен на сумму около 20% за услуги, которые были не нужны, когда в квартире никого нет.
Специалисты рекомендуют помимо экономии придерживаться простых правил.
— Чтобы меньше тратить на отопление, можно утеплить дом, заклеить окна или заменить на новые пластиковые. Однократные затраты на модернизацию дома сэкономят ежегодные траты на отопление, — рекомендует Асия Мухамедшина.
Стоит помнить о том, что освещение и мелкая бытовая техника потребляют почти 1/5 всей электроэнергии в доме. Замена всего одной стандартной лампы накаливания мощностью 100 Вт на одну энергосберегающую люминесцентную лампу мощностью 20 Вт позволит сократить расходы примерно на 500–600 рублей в год. Чтобы оптимизировать потребление воды, важно не оставлять без внимания оборудование, которое вы используете: шланги, трубы и соединения не должны иметь протечек, можно установить наконец несколько бочек для собора дождевой воды для полива.
— Кроме того, в целях будущей экономии денег на оплате счетов за воду целесообразно, по возможности, обзавестись собственной водяной скважиной, так как в настоящее время нет никаких правовых ограничений для этого, также собственная скважина не облагается какими-либо налогами, — отметил адвокат Игорь Апостол. — Аналогичным образом можно сэкономить и на электричестве путём применения альтернативных источников питания, которые также законом не запрещены.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Отключение света без предупреждения на даче — явление не редкое. Юрист Асия Мухамедшина напоминает, что в таких случаях по заключению организации энергосбыта вы можете не платить за электричество или отопление. В зависимости от того, с кем вы сотрудничаете, нужно подать заявление председателю СНТ либо поставщику услуг на перерасчёт.
По словам специалиста, государством предусмотрены категории людей, которым положены льготы за коммунальные услуги. В их число входят собственники, находящиеся на государственной службе; семьи, потерявшие кормильца; ветераны войны; участники блокады; инвалиды всех групп и их близкие родственники, состоящие на иждивении; многодетные и малоимущие семьи.
Также предусмотрены субсидии. Это деньги, выделенные государством на оплату ваших счетов. Юрист напоминает, что льготы и субсидии рассчитываются индивидуально, поэтому каждый собственник дома, земли за городом подаёт заявление лично от себя, а не коллективно в рамках СНТ.
— И самое главное: доверяй, но проверяй. Не торопитесь платить, пока внимательно не изучите данные из квитанции, так как туда может быть ошибочно включена оплата услуг, которые не предоставляются или не соответствуют требованиям, либо сумма сложилась без учёта положенных льгот, о которых вы заявляли и которые подтвердили документально, — предупреждает генеральный директор ООО ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина.