Кот в доме хозяин: 15 пушистых наглецов, которые спят исключительно на кровати

"Эти дамы действительно могут украсть сердце любого парня"
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"Она греет мне место, ведь так? Если я попрошу, она подвинется, я надеюсь? Эмили?"
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"Не каждый день увидишь котов, забравшихся под одеяло. Хозяева этих проказников наблюдают за этим чудом каждый день"
"Наш щенок занял моё место в постели. Выгнать его у меня не хватило духу"
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"С такими охранниками поспать "ещё минуточку" точно не получится. Как только будильник прозвенел, кровать теперь их"
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"Только что заселился в моём гостиничном номере и нашёл злоумышленника на моей кровати! Лучший отель в моей жизни!"
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"Ваш сон находится под охраной"
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"Иногда ты просто не можешь уснуть... ведь на твоей кровати уже нежится целая орава котов"
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"Только став истинным собачником, понимаешь, что у пёселей намного больше функций, чем указано в инструкции"
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"Я бы многое отдал, чтобы по утрам видеть её заспанные глаза напротив"
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