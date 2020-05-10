Кот в доме хозяин: 15 пушистых наглецов, которые спят исключительно на кровати

"Эти дамы действительно могут украсть сердце любого парня"

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"Она греет мне место, ведь так? Если я попрошу, она подвинется, я надеюсь? Эмили?"

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"Не каждый день увидишь котов, забравшихся под одеяло. Хозяева этих проказников наблюдают за этим чудом каждый день"

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"Наш щенок занял моё место в постели. Выгнать его у меня не хватило духу"

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"С такими охранниками поспать "ещё минуточку" точно не получится. Как только будильник прозвенел, кровать теперь их"

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"Только что заселился в моём гостиничном номере и нашёл злоумышленника на моей кровати! Лучший отель в моей жизни!"

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"Ваш сон находится под охраной"

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"Иногда ты просто не можешь уснуть... ведь на твоей кровати уже нежится целая орава котов"

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"Только став истинным собачником, понимаешь, что у пёселей намного больше функций, чем указано в инструкции"

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"Я бы многое отдал, чтобы по утрам видеть её заспанные глаза напротив"