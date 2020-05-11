10 фото модели, которая бросила подиум, чтобы помогать в доме престарелых во время пика CoViD-19

Длинноногая британка Харриет Роуз блистала на показах Dolce & Gabbana и заключила контракт с ведущим лондонским агентством, пишет Daily Mail

Фото © Instagram / harriettrosee1

Однако, когда весь мир накрыла пандемия, она решила, что будет полезна в другом месте. Девушка отправилась домой — в городок Херн-Бэй, Англия — и вместе с другими добровольцами устроилась работать в местный дом престарелых

Фото © Instagram / harriettrosee1

Работа оказалась не из лёгких, поделилась Харриет с подписчиками в "Инстаграме". К тому же со всех уголков света приходили вести о гибели людей от уханьского вируса

Фото © Instagram / harriettrosee1

Однако, несмотря на это, модель не испугалась и не отступила. И тем радостнее была победа

Фото © Instagram / harriettrosee1

Месяц назад я начала работать в доме престарелых, чтобы обеспечить безопасность постояльцев во время пика пандемии коронавируса. Сказать, что это было трудно, значит ничего не сказать. Но с радостью могу отметить, что за это время никто не умер и даже не заразился. Несмотря на кровавый пот, слёзы и сотни часов почти без сна, это стоило того. Мы все счастливы и гордимся своей победой Харриет Роуз

Фото © Instagram / harriettrosee1

Харриет призвала других людей оставаться дома и поблагодарила всех, кто в это нелёгкое время спасает чужие жизни