"Ходячие конвейеры". Беременная Катя Жужа публично оскорбила кормящих грудью женщин

Назвав их мышление тупорылым, она призвала отписаться всех несогласных.

Бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" Катя Жужа резко высказалась по поводу молодых мам, которые кормят своих детей грудью и навязывают этот способ кормления младенцев ей самой. 32-летняя звезда шоу-бизнеса опубликовала в "Инстаграме" гневный пост, в котором назвала таких женщин "ходячими конвейерами".

— Как же бесят меня эти ходячие конвейеры по кормлению детей! Суют мне своё вымя прямо везде! Если вы кормите грудью — молодцы! Но есть ещё люди, которые не кормят по определённым причинам. Какое вы право имеете оскорблять людей, которые не кормят грудью?! — написала будущая мама в соцсети.

Модель назвала мышление таких женщин тупорылым и попросила отписаться всех, кто с ней не согласен. Нужно отметить, что, судя по другим публикациям Кати, беременности она не очень рада. Например, совсем недавно телеведущая заявила, что после родов первым делом отправится к косметологу, в солярий и купит годовой абонемент в спортзал.