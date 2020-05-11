11-летняя девочка из Чечни настолько удивила своей необычной красотой, что люди уверены: это фотошоп

Уникальная внешность 11-летней Амины Эпендиевой из Курчалоя, Чеченская Республика, за несколько месяцев позволила девочке стать популярной не только на родине, но и по всему миру. Красоту малышки раскрыла фотограф Амина Арсакова, которая опубликовала несколько её фото в "Инстаграме". Снимки произвели настоящий фурор: в среднем работы девушки набирают по полторы тысячи лайков, но изображения Амины понравились более чем десяти тысячам человек, пишет Oddity Central.

Многие заподозрили фотографа в ретуши и обмане, но люди, знающие девочку лично, заверили сомневающихся, что в жизни Амина именно такая, а может, даже красивее. Пользователи "Инстаграма" расстроились, что малышка не ведёт соцсети, хотя с такой внешностью это просто необходимо.

Неземная. Словно инопланетянка. Нууууу очень красивая 🙏 vystavkakoshek

Вот это я понимаю, фантастическая красота 😍 07__butterfly__07

Очень красивая девочка! Ну просто красавица! Удачи, счастья и любви!!! detskaya_odejda_turkey__