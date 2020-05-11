НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

11-летняя девочка из Чечни настолько удивила своей необычной красотой, что люди уверены: это фотошоп

И теперь эту малышку из-за её редкой внешности знают по всему миру.

4265

Фото © Instagram / aminaarsakova

Уникальная внешность 11-летней Амины Эпендиевой из Курчалоя, Чеченская Республика, за несколько месяцев позволила девочке стать популярной не только на родине, но и по всему миру. Красоту малышки раскрыла фотограф Амина Арсакова, которая опубликовала несколько её фото в "Инстаграме". Снимки произвели настоящий фурор: в среднем работы девушки набирают по полторы тысячи лайков, но изображения Амины понравились более чем десяти тысячам человек, пишет Oddity Central.

Многие заподозрили фотографа в ретуши и обмане, но люди, знающие девочку лично, заверили сомневающихся, что в жизни Амина именно такая, а может, даже красивее. Пользователи "Инстаграма" расстроились, что малышка не ведёт соцсети, хотя с такой внешностью это просто необходимо.

Неземная. Словно инопланетянка. Нууууу очень красивая 🙏

vystavkakoshek

Вот это я понимаю, фантастическая красота 😍

07__butterfly__07

Очень красивая девочка! Ну просто красавица! Удачи, счастья и любви!!!

detskaya_odejda_turkey__

Модели-альбиносы встречаются не так редко, как может показаться, но особенность Амины в другом. Внешность девочки сочетает в себе два явления, сочетание которых уже заставляет поразиться, — альбинизм и гетерохромия. При альбинизме в организме почти отсутствует меланин, необходимый для придания цвета коже, волосам и глазам. А гетерохромия проявляется разноцветным окрасом глаз, вызванным недостатком или переизбытком меланина.

Выбор редакции

Loading...