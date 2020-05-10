Студентка сменила цвет кожи с помощью инъекций, не оставив и следа от прежней себя: 10 фото

Сейчас внешность 23-летней Ханны Титтензор из Белфаста, Ирландия, больше напоминает кукольную и узнать её на старых фото практически невозможно

Фото © Instagram / dirtyyhippie_, Twitter / djbigstinky

Студентка не только увеличила грудь и губы. Несколько лет назад она увлеклась походами в солярий и стала просто одержима смуглой кожей

Фото © Instagram / dirtyyhippie_

Другие девушки говорят, что не могут жить без маникюра, а я не могу жить без загара. Это то, что делает меня счастливой Ханна Титтензор

Фото © Instagram / dirtyyhippie_

Однако Ханну разочаровывал краткосрочный эффект, и со временем она решилась на более серьёзный шаг, пишет The Sun. Девушка стала делать незаконные инъекции, которые меняли уровень мелатонина в организме. И её кожа приобрела ровный тёмный оттенок

Фото © Instagram / dirtyyhippie_

О вреде для организма ирландка старается не думать, а на хейтеров, которые обвиняют её в желании якобы "сменить расу", просто не обращает внимания

Фото © Instagram / dirtyyhippie_

Благодаря необычной внешности Ханне удалось привлечь более 44 тыс. подписчиков в "Инстаграме". Их она поражает не только пристрастием к загару, но и крошечной талией.