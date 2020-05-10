7 вещей, которые кого угодно поставят в тупик, если не знать, для чего они

— Что это за штуки на стене больницы?

— Это душ для экстренной очистки при заражении или попадании вредных веществ, верхние льют на голову, нижние — на обувь.

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— Живой и извивающийся ужас из книг Лавкрафта оказался утром на стуле в беседке, что это?

— Это гусеница мотылька, вид снизу. Мохнатые ложные лапки нужны для сходства с мёртвым листом.

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— Если потянуть за кольцо, выскакивают четыре шипа, что это?

— Всё просто — антивор для карманных часов.

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— Нашёл это в лесу возле ручья, а точнее под бревном. Это что, отпечатки пальцев пришельца?

— Нет, это похоже на яйца водных насекомых вроде мошек

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— Нашёл эту табличку с числами возле одного из корпусов своего университета.

— Это магический квадрат, их часто располагают возле зданий, связанных с математикой. Если сложить числа в столбике или строчке, или по диагонали, получится 34.

Фото © Reddit / hadsecks

— Налила из-под крана воду в стакан, оставила на ночь под лампой, а утром выловила вот что.

— Думаю, это какой-то флокулянт или коагулянт, используемый для очистки воды. В растворённом виде он прошёл сквозь фильтры, а затем за ночь собрался вместе.

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— Вот эта штука растёт на потолке в подвале с очень большой скоростью. На столе под ней ещё остаются серые частички.

— Поздравляю, у вас термиты. А это их, эм, продукт жизнедеятельности.