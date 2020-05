Тайна экспедиции Жака-Ива Кусто в Антарктиде. Что обнаружили в море учёные

Скрытая деятельность исследователя

Вы будете удивлены, но отважный учёный на поверку может оказаться приверженцем "золотого миллиарда". Например, в 1991 году в интервью журналу "Курьер ЮНЕСКО" (The UNESCO courier) он открыто посетовал, что человечество слишком быстро растёт и, чтобы катастрофы не произошло, следовало бы уже сейчас начинать избавляться от 350 тысяч человек каждый день (we must eliminate 350,000 people per day).