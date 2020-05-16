Тайна экспедиции Жака-Ива Кусто в Антарктиде. Что обнаружили в море учёные

Оглавление Скрытая деятельность исследователя Тайна антарктической экспедиции Авианосец

Но как же тогда быть с четырьмя частями фильмов про Антарктиду 1973–1974 годов, которые вышли на экраны? Где правда, а где вымысел? Разобраться действительно трудно. Начнём с того, что личность самого Кусто может оказаться совсем не такой, какой мы привыкли её видеть. Долгое время миру показывали Кусто как отважного человека, призывающего беречь планету, бережно обращаться с природой. Но таков ли сам Кусто?

Скрытая деятельность исследователя

Вы будете удивлены, но отважный учёный на поверку может оказаться приверженцем "золотого миллиарда". Например, в 1991 году в интервью журналу "Курьер ЮНЕСКО" (The UNESCO courier) он открыто посетовал, что человечество слишком быстро растёт и, чтобы катастрофы не произошло, следовало бы уже сейчас начинать избавляться от 350 тысяч человек каждый день (we must eliminate 350,000 people per day).

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Можно подумать, что он готов губить людей ради животных, которых любит? Эдакий человек ультразелёных взглядов? Но нет, если судить по фильмам, с природой Кусто обращался весьма вольно. Ради швартовки судна он мог взорвать динамитом риф, ради красивого кадра — поранить винтом детёныша кашалота, добить его, а потом скормить акулам, показывая зрителями кровавые кадры кормёжки.

Будущий исследователь родился в семье потомственных юристов, его отец работал на американских миллиардеров, спонсирующих проекты в университетах и научном мире. Переехав в Америку, Жак-Ив Кусто и его брат Пьер быстро освоили английский. Уже в 20 лет Кусто, с детства увлекающийся морем, поступил в военно-морскую академию, ходил в кругосветку на паруснике, выпустился прапорщиком. Побывал в Шанхае, в СССР, работал инструктором на крейсере "Сюффрен".

Официальная биография гласит, что Кусто во время Второй мировой войны "сотрудничал с сопротивлением". Но известно, что он не переставал служить на флоте при коллаборационистском режиме Виши в Южной Франции, который появился после поражения Франции в начале Второй мировой и падения Парижа в 1940 году. Первый фильм Кусто — "18 метров под водой" — вышел в 1942 году в разгар войны, фильм "Обломки" появился в 1943 году, а "Тихие пейзажи" — в 1944-м. Всё это происходило при поддержке брата Пьера, редактора одной из ультраправых французских газет, который открыто поддерживал нацистов.

Сняв всего несколько фильмов о море, он вдруг стал известен всему миру и без проблем получал разрешения на съёмки практически в любом водоёме Земли. Его "Калипсо", фактически подаренная учёному за символическую ренту в один франк в год, беспрепятственно бороздила моря и океаны, а Кусто пожинал лавры и становился всё богаче. Между прочим, в запас с флота он ушёл только в 1956 году. Остаётся лишь догадываться, какие именно силы мировой закулисы вынесли Кусто на гребень волны и что от него требовалось взамен.

Тайна антарктической экспедиции

Известно, что параллельно с исследованиями Кусто выполнял различные заказы вплоть до поиска арабской нефти. Но самым таинственным мероприятием стала экспедиция в Антарктиду.

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Осенью 1972 года "Калипсо" отправилась к Антарктиде. Официально Кусто должен был исследовать жизнь животных и снимать фильм. Но пока экипаж вёл судно через Атлантику, Кусто вылетел в Нью-Йорк и погрузился в работу с американскими архивами, а также встречался в США с политиками, далёкими от биологии, и подписал договор о сотрудничестве с NASA. Американское агентство подарило Кусто вертолёт и обязалось просканировать со спутников те участки Антарктиды и морского дна, на которые укажет Кусто.

Несмотря на то что животный мир континента лучше всего было изучать в его восточной части — там находились колонии пингвинов и проходили пути миграции китов, — Кусто выбрал исследование западной части Антарктиды.

Сначала судно простояло почти месяц на якоре в заливе Сан-Матиас в Аргентине, в котором экипаж якобы изучал поведение китов. По странному стечению обстоятельств именно в этом заливе находились затопленные подводные лодки нацистов, что уже настораживает.

А в декабре 1972 года судно направилось в Антарктику, к Земле Элсуэрта — безлюдному месту, в котором практически нет фауны. Именно там находится впадина Бентли — одна из самых глубоких впадин в мире, скрытая под огромным слоем льда.

Автор аргентино-германского происхождения Ганс фон Кранц со слов одного из аквалангистов "Калипсо" Жана Андрэ пишет, что у экипажа корабля сложилось ощущение, что Кусто что-то искал. На пятый день плавания "Калипсо" у берегов Земли Элсуэрта радары корабля засекли на мелководье большой объект. Было принято решение о спуске. Сам Кусто не нырял, сославшись на болезнь. Каково же было удивление аквалангистов, когда на дне океана они обнаружили совершенно целый, возможно, специально затопленный корабль с ровной четырёхугольной палубой, в котором можно было безошибочно опознать авианосец. Для маскировки авианосец был выкрашен в белый цвет, а опознавательных знаков не было.

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Как только о находке стало известно Кусто, он сразу же связался с кем-то на суше и обо всём доложил. На второй день французы попытались проникнуть внутрь корабля, но этого сделать не удалось. Один из водолазов распорол о металл гидрокостюм, порезал руку, пришлось срочно подниматься. Возможно, Кусто счёл это дурным предзнаменованием — и "Калипсо" снялась с места. А возможно, задача была уже выполнена: с помощью NASA или без неё Кусто нашёл место затопления корабля и указал на него американцам.

Аквалангист Жан Андрэ утверждал, что экипаж поставил в известность об авианосце французские власти, которые ответили, что в этом районе моря никакие корабли не тонули.

Сразу по возвращении Кусто во Францию все плёнки со съёмками затопленного корабля были изъяты спецслужбами. Когда через несколько лет в эти воды снова пожаловала международная экспедиция, авианосца на отмели она не нашла. Корабль исчез, как будто его и не было.

Авианосец

Что же это было за судно? Для того чтобы выяснить это, нужно вспомнить об арктической экспедиции нацистов 1938–1939 годов. Тогда к Арктике отправилось германское судно "Швабия" с двумя самолётами на борту. Однако мало кто знает, что была и вторая группа судов, поход которых нацисты не афишировали. В неё входили ледокол "Квебек", купленный фашистами у канадцев в 1937 году и переименованный во "Фафнир", парусный барк "Альберт Лео Шлагетер" и скрытно вышедший из Германии огромный авианосец "Манфред фон Рихтгофен", он же бывший "Граф Цеппелин", который мог нести на борту до 50 самолётов. Этот авианосец был построен на верфях Германии, но официально так и не был завершён, его название получил другой корабль. Немцы вообще были асами по части сокрытия судов.

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Известно, что пилоты "Швабии" занимались авиасъёмкой Земли Элсуорта, которая почему-то очень интересовала нацистов. Любопытно, что после экспедиции "Швабия" не возвращалась в Германию вплоть до 1944 года. До этого периода нет никаких сведений в Германии и о её капитане — Альфреде Ричере. Зато в 1944 году появляется информация, что "Швабию" потопили англичане. Но где находился экипаж корабля целых пять лет? Уж не в Антарктиде ли? И что могли там делать нацисты? Ответа может быть два: создавали базу 211 или же что-то искали. Что-то настолько ценное, на что не жалко было тратить деньги, время и даже жизни. Но что же это было? Уран? Артефакты? Технологии атлантов?

Возможно, разгадав эту тайну, мы могли бы найти ответ на вопрос, как и почему нацистская Германия сумела опередить в своих военных разработках весь мир и словно бы перепрыгнула из 1940-х годов в 1960-е. После окончания войны тонны бумаг нацистского архива были вывезены в США. Из них американцы могли узнать, что именно происходило в Антарктиде с 1939 по 1944 год, и понять, что именно находилось на борту авианосца "Фон Рихтгофен".