Советские лётчики-асы, оставшиеся в тени После завершения Великой Отечественной и разгрома нацистов в тени лётчиков Ивана Кожедуба и Александра Покрышкина оказались десятки уникальных боевых специалистов, результативность которых, по разным данным, была выше, чем у знаменитой советской "двойки". 9 мая, 00:12 60163 60163 Фото © Фотохроника ТАСС

Разделение на асов и всех остальных

Статистика — инструмент, который в армии всегда любили и уважали. Но после того, как люфтваффе начало "утюжить" советские аэродромы, какое-то время командованию ВВС СССР было не до цифр — нужно было срочно придумывать, как выбить противника, занявшего небо. Такая ситуация сохранялась вплоть до 1942 года, когда приказом № 0685 впервые было определено понятие "боевой вылет". Вылет считался боевым, если наши самолёты встречались с противником, успешно защищали бомбардировщики, проводили штурм позиций противника и возвращались обратно.

Фото © Фотохроника ТАСС

У немцев всё было с точностью до наоборот с самого начала — после каждого вылета все лётчики давали подробный отчёт о том, что произошло за время выполнения задания. Как результат — немецкая статистика пестрит уничтоженными самолётами противника, а в число уничтоженных самолётов часто включались и борты, которые удалось превратить в груду металла до отрыва от взлётно-посадочной полосы. При этом самый результативный лётчик из состава советской авиации, трижды герой СССР Иван Кожедуб, был не первым и не единственным лётчиком-асом. Историк Андрей Союстов отмечает, что термин "ас" в Советском Союзе носил лишь условный, нарицательный характер.

Звание "ас" не присваивалось приказом, как тот же "эксперт" у немцев. "Асами" у нас по умолчанию считались Герои Советского Союза. А это звание можно было получить за десять лично сбитых самолётов-бомбардировщиков (разведчиков) или за пятнадцать лично сбитых самолётов других типов Андрей Союстов Историк

Для того чтобы заслужить неформальное звание аса, нужно было изрядно поработать, да и по большому счёту работа лётчика в небе с точки зрения военной бюрократии не была решающей. Для получения звания лётчику нужно было собрать множество документов и подтверждений, чего в условиях боевой обстановки часто не делали. Именно по этой причине в списке асов те, кому больше повезло, хотя все лётчики бились с противником насмерть. Такое положение дел сохранялось до 1943 года — уничтожение немецкого самолёта (а значит, и награда, и премия) засчитывалось только после подтверждения третьей стороной. Третья сторона, разумеется, в лучшем случае подтверждала лишь половину поражений от общего числа.

Первые после Бога

И хотя достижения Ивана Кожедуба с 64 подтверждёнными уничтожениями и званием трижды Героя Советского Союза никто не принижает, по суммарному соотношению вылетов к победам в советской авиации были лётчики и покруче. Например, второй в списке самых результативных — дважды Герой Советского Союза Николай Речкалов. Всего боевых вылетов — 450 (против 330 у Кожедуба), побед в боях — 65 (64 у Кожедуба). Формально первой строчки в списке суперлётчиков Великой Отечественной его лишили за четыре победы в составе группы, но Кожедуб тоже не летал в одиночку, поэтому система подсчёта до сих пор остаётся непонятной.

Третья строчка рейтинга — легенда советской авиации, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. За советским асом зафиксировано 650 боевых вылетов (больше, чем у Кожедуба и Речкалова) и 140 воздушных боёв (больше, чем у первой "двойки" асов). Личных побед — 59 и ещё шесть групповых, то есть Покрышкин должен стоять на первом месте как самый эффективный лётчик с точки зрения боевого применения авиации.

Дьяволы Сталина

Однако ни Покрышкин, ни Кожедуб по количеству боевых вылетов не сравнятся с лётчиком Алексеем Решетовым, которого за выносливость и постоянную готовность драться немецкие лётчики прозвали "сталинским дьяволом". За Решетовым зафиксирован рекорд — 821 боевой вылет и 127 воздушных боёв. И хотя результативность Решетова официально несколько ниже, чем у самых известных лётчиков-асов (22 личные победы и 10 побед в группе), свою Звезду Героя СССР он получил наравне со всеми.

Алексей Решетов со своим ведомым Николаем Сальниковым. Фото © Полки и самолёты

Наградные документы на второго лётчика по общему числу вылетов и боёв вообще едва не затерялись в пыльных кабинетах и полевых штабах. Андрей Кулагин получил свою Звезду Героя лишь в 1944 году, однако уникальный рекорд всё равно остался за ним — 762 боевых вылета и 153 воздушных боя с результатом в 35 сбитых самолётов. Своя Золотая звезда нашла и другого героя — лётчика "восьми полков" Андрея Баклана.

Андрей Кулагин. Фото © История миров

Его результативность поражала командование, поэтому летавший на самолётах Яковлева и Лавочкина ас перебрасывался из полка в полк в качестве руководителя "пожарной команды" — группы быстрого реагирования на вражескую авиацию. К концу войны его результативность составила 722 боевых вылета, 45 воздушных боёв и 44 уничтоженных самолёта противника.

Лётчик Николай Скоморохов с результатом в 605 боевых вылетов, 143 боя и 54 победы, а также Александр Лобанов с 610 вылетами и 100 боями, в которых зафиксировано 32 уничтожения самолётов противника, должны были находиться на одной строчке с Покрышкиным и Кожедубом, однако их документы дошли до штабов Военно-воздушных сил позже, чем успели "сверкнуть" самые известные лётчики-асы.

Всего, вопреки распространённому заблуждению об уникальности лётчика-аса в военное время, в почётном списке 176 фамилий. Каждый из лётчиков награждён Золотой Звездой Героя СССР за проявленное в бою мужество и уничтожение противника. Примерно десять процентов от всех награждённых Звездой Героя за уничтожение противника в воздухе не дожили до конца войны. Кто-то погиб в воздушном бою, кто-то, как лётчик-ас Фёдор Шикунов (220 вылетов, 54 боя, 22 уничтоженных самолёта), первым ворвался в оккупированную немцами Польшу и не смог увернуться от чудовищного огня с земли.

Память героев

Фото © Фотохроника ТАСС

После празднования 75-летия со дня разгрома нацистов и Победы советского народа в Великой Отечественной войне почти наверняка станут известны и другие подробности судеб и боевых подвигов советских лётчиков-асов. Однако из-за военной неразберихи вплоть до 1943 года, бюрократии в механизме подтверждения сбитых самолётов и борьбы фронтовых штабов со лжеподвигами и подлогами реальные цифры по лётчикам-асам могут оказаться совсем другими. Военный историк Борис Попов отмечает, что для изучения документов может потребоваться не только доступ в Центральный архив Минобороны России, но и несколько лет времени.

Главная проблема подсчёта в том, что результативность лётчиков в первые два года войны можно установить лишь примерно. С учётом того какие силы были брошены на уничтожение советских городов и как яростно лётчики бились за то, чтобы отбросить немцев назад, уже известные данные совершенно точно можно будет корректировать в сторону увеличения. Это не сочинительство какое-то, просто то, что известно сейчас, это главным образом накоплено уже с того момента, когда авиационные, штурмовые и бомбардировочные полки начали давить немцев обратно, туда, откуда они пришли. Но нельзя забывать, что мясорубка в воздухе была с первого дня войны Борис Попов Военный историк, кандидат исторических наук

Историки не исключают, что после пересмотра данных об эффективности советских лётчиков вплоть до мая 1945 года может радикально поменяться список самых результативных асов времён Великой Отечественной. Через несколько лет вполне может выясниться, что Покрышкин и Кожедуб могут уступить звание рекордсменов в деле уничтожения авиации люфтваффе почти никому не известным другим советским асам.

Авторы Сергей Андреев