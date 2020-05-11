Хозяева показали своих печальных собак, которых они решили постричь самостоятельно: 10 фейлов

"Помогите мне! Моя мама решила меня подстричь. Это нужно было сделать ещё четыре недели назад... Теперь я выгляжу как шиншилла!"

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"Наш Тревор тоже был не в восторге от его новой причёски"

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"Салон красоты для животных закрыт из-за CoViD-19. Жена сказала мне подстричь пса"

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"Думаю, моей собаке понравилась её новая стрижка..."

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"Пожалуй, я даже не буду пытаться что-то исправить, а просто подожду, пока профессионалы снова будут работать"

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"Скучаю по этому пушистому парню. Скорей бы его шерсть отросла"

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"Она так обросла, что не могла видеть. Я старалась изо всех сил, но моя бедная Мэгги всё равно заслуживает большего"

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"Подстриг пса. Он не в восторге"

Фото © Twitter / withnailandaye

"Детка, мне так жаль! Пожалуйста, давайте оставим груминг профессионалам"

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"Моджо до и после"