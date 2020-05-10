Подготовка к войне или шутка военных? Зачем японцам понадобился план по борьбе с пришельцами

После публикаций видео с НЛО в Соединённых Штатах японские военные взволновались настолько, что начали составлять план на случай войны с пришельцами.

Версия первая. Нарушение инструкций

С точки зрения реакции на неопознанный летающий объект истерика американских, а затем и японских военных подвергает сомнению их профессионализм. Проблема состоит в том, что публикация кадров "погони" истребителей ВВС США за НЛО заставляет задуматься: почему подобное вообще произошло? С точки зрения протокола и инструкций — это полный провал американских военных. На записях 2004 и 2015 годов запечатлены некие объекты или явления в воздухе, природа которых непонятна американским военным. Учитывая скорость и характер движения, можно предположить, что эти аппараты имеют искусственное происхождение и либо сделаны на Земле, либо где-то ещё.

На случай "встречи" с нарушителями воздушного пространства у ВВС США и морской авиации ВМС США есть чёткие инструкции. Если объект или группа объектов находится в опасной близости от корабля в территориальных водах или нарушает государственную границу на суше, не отвечает на запросы по радиосвязи, не меняет курса или опасно маневрирует, у военных есть все возможности, чтобы нарушителя сбить. Этим отличаются не только американские, но и, например, российские военные — система противовоздушной и противоракетной обороны страны работает крайне эффективно и засекает даже небольшие объекты в воздухе. Если дежурный офицер считает, что объект точно нарушит государственную границу, на перехват почти моментально поднимают пару истребителей.

Подполковник морской авиации в отставке, заместитель командира истребительного авиаполка Тихоокеанского флота ВМФ СССР Андрей Глушко пояснил, что нарушителя границы "встречают" задолго до входа на её линию.

А то, что на видео [погоня американских истребителей за НЛО], тут ещё надо разобраться, почему оружие не применяли. Либо в территориальных водах другой страны всё было, либо ещё какие-то обстоятельства сложились, потому что обычно нарушителя несколько раз предупреждают, а потом начинают принуждать к посадке. Чаще всего это срабатывает и угроза применения оружия не требуется. Но гипотетически при отказе от принудительной посадки или угрозах борту нарушителя сбивают. Наши лётчики эти инструкции знают и колебаться не станут ни секунды, но профессионализма им хватает, чтобы работать без применения оружия Андрей Глушко Заместитель командира истребительного авиаполка Тихоокеанского флота ВМФ СССР

Версия вторая, земная

Писатель-фантаст и политолог Кирилл Бенедиктов пояснил, что с помощью фильмов и книг в США публика такие истории полюбила, хотя тех, кто готов поверить в наблюдающих за нами пришельцев, сейчас относительно немного — по крайней мере по сравнению с 80–90-ми годами прошлого века. По словам Бенедиктова, в США это даже вполне устойчивая субкультура, подпитывающаяся от разнообразных "теорий заговора". Все, кто смотрел сериал "Секретные материалы" или читал замечательный роман "Зелёные человечки" Уильяма Бакли – младшего, представляют себе, что это такое.

В Штатах "вбросы", например обнародование видео от пилотов ВВС США, или утечка данных о сотрудничестве Пентагона с "уфологическими" организациями, такими как To The Stars Academy, вызывают куда больший резонанс, чем, например, в России, где "тарелочки" давно не воспринимают всерьёз, считая откровенной выдумкой Кирилл Бенедиктов Писатель-фантаст, политолог

Но здесь же возникает другой вопрос. На протяжении десятилетий Пентагон отрицал любую причастность к инцидентам с НЛО. Сама постановка вопроса для военных считалась оскорбительной, хотя случаи, когда лётчики рассказывают о неизвестных светящихся объектах, которые сопровождают их во время полёта или где-нибудь ещё, известны всему миру. Всё это время военные (и надо сказать, совершенно справедливо и аргументированно) отрицали существование НЛО в качестве проявления внеземной жизни, какую бы биологическую форму они ни принимали.

Технологии

Несмотря на то что вероятность встречи с технологически развитой цивилизацией ничтожна мала с математической точки зрения, к войне с пришельцами ни одна страна на Земле просто не готова. Профессор, кандидат технических наук и руководитель исследовательской лаборатории "Микротекником" Анатолий Бабуров отметил, что у внеземных цивилизаций физика вообще работает не таким образом, как мы её представляем здесь, на Земле.

Мне думается, что квантовая физика, которой мы не можем овладеть на Земле до сих пор, это для технологически развитых цивилизаций просто ерунда. Если мыслить шире, то история конкистадоров и инков повторится уже с нами. Мы в технологическом смысле не то что на первобытном уровне находимся, мы где-то ниже плинтуса. Ближайшие к своей планете миры освоить не можем, не говоря уже о том, чтобы с кем-то воевать. Так что попытки "подстрелить" НЛО это, конечно, ерунда. Если технологически развитые пришельцы существуют, то варианта выжить у нас не будет Анатолий Бабуров Профессор, кандидат технических наук и руководитель исследовательской лаборатории микроэлектроники

Версия третья, политическая

Поддаваться истерике большие и развитые технологически государства не любят. Кроме того, в непростое время, как сейчас, когда весь мир закрыт на карантин и на любое непонятное явление реагирует паникой и обвалом рынков, знакомить людей с пришельцами почти наверняка никто не стал бы. А вот нарастить собственную военную мощь при условии, что несколько десятилетий делать это было запрещено, — в этот вариант верится куда охотнее. В истории с американскими НЛО главный паникёр и бенефициар одновременно, как ни странно, не Америка, а Япония, ближайший союзник США.

Ещё в 2018 году японские военные отрицали сам факт существования пришельцев, но сейчас действуют диаметрально противоположно. Министр обороны Японии Таро Коно уже заявил, что хотел бы изучить записи с инцидентами, которые Пентагон признал официально. И следом другое, более интересное заявление: страна проработает детальный план на случай "встречи" с пришельцами. На деле это может означать, что все ограничения, наложенные на страну в послевоенное время, перестанут действовать. Ещё в 2017 году, в разгар испытаний баллистических ракет в КНДР, министр обороны Японии Томоми Инада заявляла, что Япония вправе наносить удары по территории других государств.

С учётом территориальных споров между Японией, Китаем, Тайванем и напряжённых отношений КНДР и Китая с США любой, даже выдуманный повод для собственного усиления может быть воспринят японцами как призыв к действию. Военные эксперты отмечают, что причина, по которой японцы готовы усилиться новыми вооружениями, пусть и выглядит глупо при ближайшем рассмотрении, однако открывает Стране восходящего солнца перспективы роста.

Фото © Getty Images / Tomohiro Ohsumi