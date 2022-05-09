Дуэль один на один: Как герой Советского Союза Анатолий Шаманский выследил немецкого аса, сбившего 350 советских самолётов Оглавление Герой из таёжного посёлка Рассказ лётчика Официальная версия Летом 1943 года в небе Украины появился немецкий лётчик-ас. У него был червовый туз на фюзеляже. Ас нападал на бомбардировщики и штурмовики, даже если они находились под прикрытием истребителей. 243332 243332 Фото © cbs-kurgan.com

Летом 1943 года немецкий лётчик-ас за короткое время довёл советское командование до белого каления. Фашисты сбрасывали на позиции советских войск издевательские листовки, в которых писали, что "ас" уничтожил уже 350 советских самолётов и никто из русских лётчиков не сможет с ним справиться. Они ошибались — у русских было кому вызвать наглеца на поединок. Одним из тех, кто поднял брошенную фашистом перчатку, стал советский лётчик, 25-летний сибиряк Анатолий Шаманский.

Герой из таёжного посёлка

Анатолий Шаманский родился в крестьянской семье, в далёкой таёжной деревне Седаново на севере Иркутской области. Отец умер рано, семья была многодетной, детей поднимала мать. Шаманский окончил в Братске четыре класса начальной школы и уехал в Иркутск работать на заводе тяжёлого машиностроения имени Куйбышева. Окончил училище при заводе, вступил в комсомол, работал водителем, занимался в местном авиаклубе — летал на планере.

Фото © Wikipedia

В мае 1940 года 22-летнего рабочего забрали в армию; в 1942 году в звании младшего лейтенанта Шаманский завершил обучение в Сталинградской военной авиационной школе, эвакуированной в Казахстан, и сразу был отправлен на Южный фронт. Боевое крещение произошло 20 мая 1942 года, когда с лётчиками-однополчанами из 247-го истребительного авиаполка Шаманский впервые вступил в бой с врагом.

Он воевал лётчиком, был командиром звена, заместителем командира эскадрильи, в 1944 году дослужился до командира эскадрильи 156-го гвардейского авиаполка 12-й авиадивизии 1-го авиакорпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. Летал на одномоторном истребителе ЯК-1, затем на модификациях самолёта — ЯК-7 и ЯК-9.

ЯК-7 и ЯК-9. Фото © Wikipedia

С осени 1942 года по январь 1943 года принимал участие в воздушной поддержке наступления советских войск на города Великие Луки и Новосокольники. В августе 1943 года вместе с боевыми товарищами связывал силы противника в заключительном этапе Курской битвы — операции "Полководец Румянцев", во время которой Красная армия освободила Харьковский промышленный район и уничтожила группировку вермахта под Харьковом и Белгородом.

Командир авиаполка майор Степан Карнач характеризовал Шаманского как человека волевого, храброго, который быстро ориентируется в бою, принимает правильные решения и пользуется авторитетом у подчинённых.

Рассказ лётчика

Где именно на просторах Украины произошла воздушная дуэль Шаманского с фашистским асом, история умалчивает. Сам Шаманский после победы о войне рассказывал мало, но про этот бой поведал своему родственнику Василию Погодаеву.

В августе 1943 года командованию надоело терпеть фашистского аса, и Шаманский получил приказ раз и навсегда разобраться с ним. Лётчик считал, что ему придётся долго выслеживать противника, но счастье улыбнулось — в один из первых же вылетов Шаманский встретил в воздухе знаменитого аса на Ме-109.

Messerschmitt Bf.109. Фото © shutterstock

Как рассказывал сам Шаманский, рисковать он не стал, зашёл в атаку со стороны солнца и открыл огонь из всех находившихся на борту пушек, но немец резко спикировал вниз и ушёл из-под огня. Начался воздушный бой — "карусель". Быстро выяснилось, что противники равны друг другу в мастерстве. Бой шёл до того момента, пока у Шаманского и у немца подчистую не закончились боеприпасы. После чего немец допустил "панибратство" — сблизился с самолётом Шаманского "крыло к крылу" так, чтобы советский лётчик мог отчётливо рассмотреть его, и поднял вверх большой палец, признавая мастерство сибиряка, а потом, покачав крыльями, убрался восвояси. Лучше бы он этого не делал — с этого момента он стал для Шаманского личным врагом.

Анатолий стал поджидать его в воздухе, набирая достаточную высоту, чтобы расправиться наверняка, — мессер уступал Яку в манёвренности, и советский лётчик хотел использовать это обстоятельство.

Ждать пришлось три дня. На третий день, на рассвете, Ме-109 со знакомым тузом на фюзеляже снова появился в воздухе. Завидев врага, Шаманский бросил истребитель в крутое пике, в секунды оказался ниже немца и, увидев над собой "брюхо" мессера, не медля, ударил по нему из орудий.

Фото © Public Domain

Не ожидавший атаки ас задымился и начал падать. Шаманский преследовал его до самой земли, ждал, что лётчик может выпрыгнуть с парашютом, Но, видимо, фашист был мёртв. Самолёт упал в расположении советских войск, и на следующий день документы фашиста были уже доставлены в штаб дивизии. Оказалось, немец был опытным пилотом. Он уже успел повоевать в Испании, затем во Франции и только потом был отправлен на Восточный фронт. Здесь он и нашёл себе могилу.

Рассмотрев документы немца, командир дивизии вызвал к себе Шаманского и тут же, в штабе, снял с кителя орден Красного Знамени и вручил его лётчику-герою. Так закончилась дуэль хвалёного аса с простым русским парнем из глухой сибирской деревни.

Официальная версия

В рассказе Шаманского отсутствует место подвига, но если судить по фигурирующему в нём ордену Красного Знамени, то, возможно, дело было над селом Борки под Харьковом. В документах о награждении Шаманского первым орденом Красного Знамени говорится, что Анатолия представили к награде за Ме-109, сбитый над Михайловкой 10 августа 1943 года, и за воздушный бой над селом Борки, который произошёл 6 сентября 1943 года. В этом бою три вражеских истребителя Ме-109 неожиданно атаковали советские Илы, которые выходили из штурмовой атаки.

Ведущий Шаманский вместе с ведомыми (лётчик обычно возглавлял группу из четырёх истребителей) прикрыл советские штурмовики, не допустив потерь, вступил в яростный бой с противником и подбил один Ме-109, а после — неотступно преследовал его, пока мессершмитт не упал на землю в расположение наших войск. Во время преследования Шаманский сбил ещё один фашистский мессер. Это подтвердили экипажи Илов и истребителей Яков.

Кстати, к знаменитому асу "червонный туз", который был сбит на Курской дуге, эта история отношения не имеет. Имя фашистского пилота осталось неизвестным. Туз немцы часто рисовали на самолётах как символ мастерства пилота или как опознавательной знак лётной школы Люфтваффе.

Разумеется, это был лишь один из множества эпизодов той Великой войны. К тому времени Шаманский был уже награждён медалью "За отвагу" и орденом Отечественной войны II степени.

Всего же сибиряк совершил 253 боевых вылета, принял участие в 61-м воздушном бою и лично сбил 18 фашистских самолётов — 12 самых современных немецких истребителей Ме-109, три бомбардировщика Ю-87, одного разведчика Хе-126 и два истребителя "Фокке-Вульф-190".

Фото © Public Domain

За проявленный героизм 10 апреля 1945 года старшему лейтенанту Анатолию Шаманскому было присвоено звание Героя Советского Союза.

Шаманский продолжил воевать вплоть до победы, принимал участие во взятии Берлина. После демобилизации он прожил недолго и умер из-за ран в 1965 году в возрасте 47 лет, похоронен в городе Сухуме. В 2005 году в Братске герою установлен памятник — стела с барельефом.

Авторы Майя Новик