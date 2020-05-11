Мошенники заработали на внешности этой модели миллионы, и эти 10 фото объяснят, как такое произошло

Эллисон еле сводила концы с концами, работая официанткой, поэтому в 2015 году она решила, что с неё хватит. Девушка завела аккаунт в "Инстаграме", куда стала выкладывать свои фото, которые со временем стали только откровеннее
Так модель стала неплохо зарабатывать, чем, разумеется, привлекла различных интернет-мошенников. Они воровали её фото, выдавая за свои и создавая фейковые аккаунты, на которые обращало внимание множество пользователей Сети
Эллисон постоянно жаловалась на преступников из администрации "Инстаграма". На один удалённый профиль приходилось три новых, и к девушке в личных сообщениях постоянно обращались обманутые парни, пишет Unilad
По подсчётам модели, за один год использования её снимков мошенники зарабатывают порядка миллиона долларов (более 73 миллионов рублей), поэтому таким образом они обманывают не только подписчиков, но и саму Эллисон
Девушка каждый день борется с аферистами, но пока безуспешно. Она планирует поскорее заверифицировать свой профиль, и, может быть, тогда ей удастся помешать мошенничеству