Мошенники заработали на внешности этой модели миллионы, и эти 10 фото объяснят, как такое произошло

Эллисон еле сводила концы с концами, работая официанткой, поэтому в 2015 году она решила, что с неё хватит. Девушка завела аккаунт в "Инстаграме", куда стала выкладывать свои фото, которые со временем стали только откровеннее

Фото © Instagram / allison.parker22

Так модель стала неплохо зарабатывать, чем, разумеется, привлекла различных интернет-мошенников. Они воровали её фото, выдавая за свои и создавая фейковые аккаунты, на которые обращало внимание множество пользователей Сети

Фото © Instagram / allison.parker22

Эллисон постоянно жаловалась на преступников из администрации "Инстаграма". На один удалённый профиль приходилось три новых, и к девушке в личных сообщениях постоянно обращались обманутые парни, пишет Unilad

Фото © Instagram / allison.parker22

По подсчётам модели, за один год использования её снимков мошенники зарабатывают порядка миллиона долларов (более 73 миллионов рублей), поэтому таким образом они обманывают не только подписчиков, но и саму Эллисон

Фото © Instagram / allison.parker22

Девушка каждый день борется с аферистами, но пока безуспешно. Она планирует поскорее заверифицировать свой профиль, и, может быть, тогда ей удастся помешать мошенничеству