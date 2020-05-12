Лучший смартфон в мире за 10 тыс. рублей? Плюсы и минусы Honor 9C

Honor выпустила ряд ультрабюджетных смартфонов. Кажется, здесь она собирается потеснить Vsmart и OPPO. Лайф протестировал одну из новых моделей. Возможно, это заявка на звание лучшего смартфона за 10 тыс. рублей.

Дизайн и эргономика: сразу видно Honor

Если нужно охарактеризовать это устройство одним словом, лучше всего подойдёт "Хонор". Его оформление — набор стандартных дизайнерских элементов бренда. Камера с вертикально расположенными сенсорами, градиентная задняя панель, корпус с острыми боковыми рамками, экран с "точкой" под камеру — сочетание всех этих особенностей встречается именно в смартфонах этой компании.

Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 4

Да, корпус снова градиентный. На этот раз сине-голубой, переливается по горизонтали, крышка меняет цвет в зависимости от количества света и угла обзора. Цветов корпуса, кстати, два — такой или чёрный.

Корпус толстый — 8,13 мм, средней тяжести — 176 г, диагональ экрана — 6,39 дюйма. В плане дизайна и эргономики телефон предлагает стандартные параметры для устройства начального ценового уровня.

Корпус стеклянный. Это плюс, у половины смартфонов до 12 тыс. рублей он пластиковый. На стекле образуется меньше царапин, телефон дольше будет сохранять презентабельный внешний вид. Сканер отпечатка пальца размещён на задней панели. Датчик располагается ниже крышки, поэтому тактильно его легко определить даже без чехла. Удобно.

Экран: бюджетно, но можно подстроить под себя

Фото © LIFE / Денис Марков

В смартфоне стоит IPS-дисплей с диагональю 6,39 дюйма, соотношением сторон 19,5:9, разрешением HD+ (1560 x 720) и 269 пикселями на дюйм. Стандартные параметры для устройства начального ценового уровня. Если вам нужен экран лучше, стоит взять прошлогодний смартфон нижней границы среднего класса (подешевевший с 15 до 10 тыс. рублей), но недорогие устройства поддерживаются разработчиками непродолжительное время — будет неясно, как долго он будет получать обновления. Да, это дилемма — кому что важнее.

Качество экрана бюджетное. Если приглядеться, можно увидеть зерно. Впрочем, это проблема всех дисплеев с низким разрешением. А вот плюс экрана — широкий набор настроек. Доступно несколько режимов работы: стандартный, тёмная тема, режим электронной книги и защита зрения. Последний может включаться сам по расписанию, можно самому отрегулировать уровень фильтрации ультрафиолетового излучения (чем ниже, тем лучше).

Камера: фото смотрибельные, и этого хватит

Камера в смартфоне тройная. Разрешение — 48+8+2 Мп. Это основной модуль, ультраширокоугольный объектив и сенсор для анализа глубины резкости.

Широкоугольный модуль. Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 4

Качество фотографий выше среднего. Детализация высокая, резкость тоже, цвета естественные — полученные снимки не стыдно выложить в "Инстаграм".

Конечно, в сложных условиях появляются проблемы, но это логично. При съёмке против света фотографии не хватает динамического диапазона: либо объект на переднем плане затемнён, либо фон засвечен.

А вот ночная съёмка порадовала. Минус полученных фотографий — большое количество шумов, потому что камере не хватает светосилы. В остальном фотографии достойные: деталей много, цвета естественные, "мыла" нет даже в сложных участках вроде листвы деревьев.

Ночная съёмка. Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 2

Максимальные параметры видео — 1080p 30 fps. Цифры низкие, но требовать большего от бюджетника странно: видео получаются смотрибельными на смартфонах от 30 тыс. рублей, где есть хотя бы цифровая стабилизация. Тут её никакой. Качество видео, естественно, низкое, лучше этой возможностью не пользоваться вообще.

Приложение камеры стандартное для Honor. Над кнопкой спуска затвора расположены режимы съёмки, над видоискателем — дополнительные функции — вроде AI Lens и искусственного интеллекта. Кстати, второй желательно отключить: он чаще ошибается, чем действительно улучшает фотографию. Минус приложения камеры — расположение ползунка для регулировки зума. Он размещён сбоку, а не над спуском затвора, так настраивать приближение, держа смартфон одной рукой, невозможно.

Железо: шаг вперёд, но использовать не на чем

Фото © LIFE / Денис Марков

Смартфон работает на процессоре Kirin710A. С ним в Antutu он набирает 154 000 очков. Это на уровне смартфонов за 15–20 тыс. рублей. В целом смартфоны за 10–15 тыс. рублей сильно шагнули вперёд по производительности. Этой мощности должно хватать для запуска требовательных игр вроде PUBG и Call of Duty: Mobile на средних настройках графики. Кроме того, за счёт низкого разрешения экрана тянуть их устройство должно ещё легче.

Топовые игры для смартфона — это PUBG, Call of Duty: Mobile, Fortnite и Asphalt. В магазине приложений AppGallery мы нашли только две последние. Fortnite не запустилась, как и на большинстве бюджетных смартфонов. В Asphalt спустя час гейминга корпус слегка нагрелся, но игра воспроизводилась стабильно.

Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч. С ним энергии хватает на два дня при умеренной нагрузке. Тут в пользу высокой автономности играют процессор средней мощности и экран с низким разрешением, что снижает энергопотребление. Минус — разъём microUSB. Ставить его в смартфон в 2020 году стыдно.

Добавлен NFC для бесконтактных платежей. Только не факт, что вы им воспользуетесь. Google Pay не поддерживается. У Honor есть своя платёжная система, но она поддерживает не все банки.

Программное обеспечение: сервисов Google тут нет. И не только

Фото © LIFE / Денис Марков

Смартфон работает на Android10 с прошивкой Magic UI 3. Это та же EMUI от Huawei под другим брендом. Прошивка всегда была слабым местом брендов и нуждалась в радикальном переосмыслении с 2016 года. Эта версия таковой не стала, правда, полезные изменения в ней всё же есть.

Вот два главных.

На панели уведомлений рядом с индикатором заряда иконки приложений цветные, а не чёрно-белые. Уведомления в шторке теперь скрываются двумя способами: свайп влево — скрыть, свайп вправо — настройки (одна из команд — игнорировать все уведомления конкретного приложения).

Теперь о главном изменении. Это один из смартфонов, в котором нет сервисов Google. Здесь установлена альтернатива — AppGallery. Стор стабильно пополняется новыми программами, правда, до Google Play ему ещё далеко. Здесь отсутствуют Instagram, Facebook, WhatsApp, Delivery Club и другие популярные приложения.

Скачивать их можно с помощью APK-файлов. Беда в том, что они не всегда запускаются или работают нестабильно. Мы проверили работу популярных программ, не установленных в AppGallery, и не нашли проблем. Тем не менее сообщалось, что какое-то время не запускалось приложение Delivery Club.

Это главная беда всех смартфонов Huawei и Honor этого года: пока всё работает исправно, но владельца всё время будет преследовать неопределённость. Надо оно вам?

Вывод

Фото © LIFE / Денис Марков

Honor 9C — сбалансированный смартфон. Если вас не смущает отсутствие Google-сервисов, вряд ли он вас чем-то разочарует.

С учётом акций его можно найти за 10 тыс. рублей. Проблема смартфона — высокая конкуренция. За эти же деньги продаётся OPPO A5 (2020). Там стоит USB-C, NFC и поддержка Google Play, а также аккумулятор на 5000 мАч. Преимущество Honor 9C — лояльность пользователей. Honor успешно закрепилась в России, тогда как OPPO — относительный новичок, начавший выпускать хиты только в прошлом году. Кроме того, у 9C получше камера.