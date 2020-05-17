8 знаменитостей, у которых обнаружили серьёзное заболевание мозга

Синдром Туретта

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Билли Айлиш

Страшный диагноз Билли Айлиш поставили ещё в детстве. Родители понимали, что у девочки какое-то неврологическое расстройство, но заключение врачей повергло их в шок. Тем не менее малышка Билли сумела превратить свой недуг в секретное оружие. Девочка поняла, что она не такая, как все, что двигательные и голосовые тики отталкивают сверстников. Но так же быстро она поняла, что ей, в общем-то, и не нужны друзья, для которых важно, как она выглядит. И именно об этом её песни, которые помогли ей обрести миллионы единомышленников.

Дэвид Бекхэм

Синдром Туретта может протекать в разных формах. То, как это выглядит на примере Айлиш, можно увидеть тут. При более тяжёлой форме люди не могут контролировать двигательный и лингвистический аппараты. Именно поэтому в большинстве случаев многие ошибочно думают, что болезнь всегда сопровождается непроизвольными ругательствами и сильнейшим нервным тиком. К примеру, у Дэвида Бекхэма также диагностировали синдром Туретта, однако он справляется со своим расстройством самостоятельно. Болезнь выражается в навязчивости, которая заставляет Бекхэма расставлять вещи в идеальном порядке. Он буквально одержим тем, чтобы все вещи, например, располагались в ровной линии или обязательно в чётном порядке.

Синдром Аспергера

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Грета Тунберг

Синдром Аспергера не позволяет людям расширить кругозор. Им трудно переключиться с одной темы на другую, что вызывает проблемы с социализацией. Грете Тунберг поставили диагноз в раннем детстве, но она сумела превратить свой недуг в суперспособность. Девочка увлеклась темой экологии и буквально всё своё внимание сконцентрировала на ней. Позже она научилась переключаться на другие темы, но дотошное внимание к деталям в ней сохранилось.

Энтони Хопкинс

Тот же диагноз, но уже в зрелом возрасте, поставили актёру Энтони Хопкинсу. С детства он страдал дислексией (неспособность научиться читать и писать). Работа актёра позволяла ему обойти ограничения, связанные со его особенностями. Хопкинс не знал, что его умение подмечать детали и концентрироваться на мельчайших подробностях — не что иное, как проявления болезни. После семидесяти, когда ему озвучили диагноз, он согласился с тем, что действительно всю жизнь испытывал проблемы в социализации, не любил вечеринки, но обожал изучать людей, их повадки и привычки.

Болезнь Паркинсона

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Майкл Джей Фокс

О том, что у него болезнь Паркинсона, Майкл Джей Фокс узнал в 1991 году. Актёр до последнего пытался замаскировать тремор, и у него получалось. Но к 1998 году болезнь стала прогрессировать слишком сильно, и Майкл покинул кино. Он стал писать книги. Сегодня звезда культовой трилогии "Назад в будущее" продолжает сниматься в различных шоу и сериалах. Ему трудно, но любовь поклонников помогает преодолевать все сложности.

Оззи Осборн

Та же болезнь у Оззи Осборна, причём диагноз ему поставили только в 2005 году. До этого музыкант считал, что тремор — результат его постоянных отрывов. Но нет: оказалось, что его "настиг Паркинсон". Удивительно, что при этом Осборн обладает редчайшей генетикой, которая позволяет его организму без серьёзных последствий употреблять огромное количество запрещённых веществ, хотя обычный алкоголь для него гораздо более опасен, чем для большинства людей.

Диспраксия и нарколепсия

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Дэниел Рэдклифф

Мало кто знает, но звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф страдает редким заболеванием мозга — диспраксией. Болезнь выражается в невозможности выполнить целенаправленные движения. Актёр не может самостоятельно завязать шнурки и испытывает проблемы с координацией. Ему трудно чистить зубы и делать всё, что требует какой-то длительной последовательности действий. В детстве Дэниел считал себя никчёмным из-за того, что не мог нормально писать. Его путь похож на путь Энтони Хопкинса и Тома Круза, которые страдают дислексией и выбрали профессию скорее вопреки, чем благодаря.

Джимми Киммел