Модель сняла лицо крупным планом, заставив фанатов забыть, что этой цветущей девушке уже за 40

Американская модель Дженьюари Джонс выложила в "Инстаграм" снимок, где позирует в бикини у себя во дворе. Однако внимание подписчиков оказалось сосредоточено только на одном — её лице.

Фото © Instagram / januaryjones

Блондинка показала его крупным планом, и поклонников удивило, насколько юной выглядит модель. Фарфоровая кожа, здоровый румянец и отсутствие морщин вызывают восхищение, ведь Дженьюари в январе отметила свое 42-летие.

Фото © Instagram / januaryjones

Ещё один кадр американка выложила в сториз, хвастаясь украшениями. И только закрепила уверенность подписчиков в том, что она не выглядит на свой возраст.

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Фото © Instagram / januaryjones

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