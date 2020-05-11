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Модель сняла лицо крупным планом, заставив фанатов забыть, что этой цветущей девушке уже за 40

Звезда взбудоражила поклонников, и они щедро наградили её комплиментами и лайками.

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Фото © Instagram / januaryjones

Американская модель Дженьюари Джонс выложила в "Инстаграм" снимок, где позирует в бикини у себя во дворе. Однако внимание подписчиков оказалось сосредоточено только на одном — её лице.

Фото © Instagram / januaryjones

Блондинка показала его крупным планом, и поклонников удивило, насколько юной выглядит модель. Фарфоровая кожа, здоровый румянец и отсутствие морщин вызывают восхищение, ведь Дженьюари в январе отметила свое 42-летие.

Фото © Instagram / januaryjones

Ещё один кадр американка выложила в сториз, хвастаясь украшениями. И только закрепила уверенность подписчиков в том, что она не выглядит на свой возраст.

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Alexhuss

Фото © Instagram / januaryjones

Одна из красивейших женщин на Земле

Itsmenadda

Какая кожа!

Jessica.willeford

Дженьюари Джонс не только "нестареющая модель", но ещё и актриса, пишет Daily Mail. Известность ей принёс сериал "Безумцы", за работу в котором она дважды номинировалась на "Золотой глобус". Также за плечами у блондинки — роли во многих фильмах, среди которых "Реальная любовь", "Люди Икс. Первый класс", "Рок-волна".

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