Модель сняла лицо крупным планом, заставив фанатов забыть, что этой цветущей девушке уже за 40

Американская модель Дженьюари Джонс выложила в "Инстаграм" снимок, где позирует в бикини у себя во дворе. Однако внимание подписчиков оказалось сосредоточено только на одном — её лице.
Блондинка показала его крупным планом, и поклонников удивило, насколько юной выглядит модель. Фарфоровая кожа, здоровый румянец и отсутствие морщин вызывают восхищение, ведь Дженьюари в январе отметила свое 42-летие.
Ещё один кадр американка выложила в сториз, хвастаясь украшениями. И только закрепила уверенность подписчиков в том, что она не выглядит на свой возраст.
Ты вообще не стареешь? Мне 24 года, и я выгляжу как мятая салфетка
Alexhuss
Одна из красивейших женщин на Земле
Itsmenadda
Какая кожа!
Jessica.willeford
Дженьюари Джонс не только "нестареющая модель", но ещё и актриса, пишет Daily Mail. Известность ей принёс сериал "Безумцы", за работу в котором она дважды номинировалась на "Золотой глобус". Также за плечами у блондинки — роли во многих фильмах, среди которых "Реальная любовь", "Люди Икс. Первый класс", "Рок-волна".