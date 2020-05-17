AirPods из Китая и втрое дешевле. Плюсы и минусы беспроводных наушников Realme Buds Air

Realme выпустила бюджетные беспроводные наушники. А оказались они совершенно не бюджетными. Как минимум в них есть современный разъём USB-C. Лайф протестировал аксессуары.

Дизайн и эргономика: вы точно не AirPods?

Первое чувство, которое возникает при виде этих наушников, — "это же AirPods". Они крайне похожи на самую популярную беспроводную гарнитуру в мире. Прямоугольный кейс со скруглёнными краями, вкладыши без амбушюр, дизайн затычек — кажется, дизайнеры взяли трафарет эйрподсов и обвели их карандашом.

Фото © LIFE/Денис Марков 1 / 4

С другой стороны, в 2020 году странно предъявлять такую претензию. Подобный дизайн также есть у флагманских Huawei FreeBuds 3 и OPPO Enco Free. Скорее, это уже классический дизайн для внутриканальных TWS-наушников.

Отличия AirPods и всех других моделей, впрочем, есть, хоть и небольшие. Кнопка питания расположена на кейсе спереди, а не сзади. Сам футляр более широкий, чем у AirPods, а на корпусе наушников нет решёток.

Корпус пластиковый. Производитель заверяет, что он надёжный: тест наушники выдержали 12 000 раз, лимит открытий и закрытий кейса — 10 000 раз. Наушники переняли один из главных минусов AirPods — крышка футляра шатается.

Гарнитура удобная и эргономичная. Вес кейса — 42,3 г, он вообще не ощущается в кармане. Вес одного наушника — 4,2 г. Для сравнения, у AirPods 1-го и 2-го поколений один наушник весит четыре грамма, а лёгкий вес считается одним из главных плюсов гарнитуры. Затычки от Realme также совершенно не давят.

Будут ли они сидеть у вас в ухе, лотерея, как и в случае с любыми внутриканальными наушниками. Важно, чтобы подошло строение ушной раковины. В нашем случае наушники сидели удобно. Также из-за них не появлялась боль из-за вакуума, за что внутриканальные гарнитуры и любят.

Смотрятся наушники недорого, и недёшево. Нейтрально. И не бросаются в глаза.

Звук: вы точно бюджетные?

Фото © LIFE / Денис Марков

В бюджетных наушниках компания не сэкономила на звуке. Сразу к самому важному — гарнитура поддерживает кодек AAC. Он же заявлен у всех Android-смартфонов, его же использует Apple в iPhone, потому что из всех существующих с ним потеря качества самая минимальная.

Звук в наушниках качественный. Мы сравнили их с AirPods Pro и Beats X — запустили пять треков на каждых. Realme Buds Air оказались лучше Beats X и чуть хуже AirPods Pro — в китайской гарнитуре звук менее объёмный, чем у эйрподсов. Особенно качественные низкие частоты, спасибо технологии Dynamic Bass Boost.

Кроме того, в наушники добавлены два микрофона и система шумоподавления Environment Noise Cancellation. Так вашему собеседнику будет комфортнее с вами разговаривать — во время общения микрофоны зафиксируют шум окружающей среды, а софт подавит его.

Единственный минус наушников по части звука — сильная задержка. Такая проблема есть у всех беспроводных наушников, но здесь она особенно сильно ощущается. Звук опаздывает примерно на одну секунду. А в играх вроде PUBG или Call of Duty: Mobile эта секунда может стоить выигранного раунда. Поэтому геймеры могут разочароваться.

Автономность: не хуже флагманов и втрое дешевле

Фото © LIFE / Денис Марков

Это бесспорный плюс гарнитуры. Затычки работают до трёх часов в режиме воспроизведения звука и полтора часа в режиме разговора по сотовой связи. С учётом подзарядки с помощью кейса гарнитура проработает до 17 часов непрерывно в режиме воспроизведения звука.

Показатели стандартные. На практике такую гарнитуру приходится заряжать два раза в неделю, если вы пользуетесь ей в течение рабочего дня.

Но это не главные плюсы. Разъём для зарядки у футляра — USB-C. Это значит, вы сможете воткнуть кабель любой стороной и подзаряжать смартфон и наушники от одного провода. Кроме того, поддерживается беспроводная зарядка Qi.

Соединение со смартфоном: через настройки, но быстро

Фото © LIFE / Денис Марков

Независимо от бренда, наушники подключаются только через раздел настроек Bluetooth в смартфоне. Зажмите кнопку питания и подержите несколько секунд. Realme Buds Air появятся в списке доступных к подключению устройств. Нажмите, и вы сопряжёте наушники со смартфоном.

В гарнитуру добавлены чип R1 и технология Google Fast Pair. Они обеспечивают быстрое соединение со смартфоном.

На затычках установлены сенсоры для удалённого управления потоком звука. Вот список команд:

Двойное нажатие — ответ на звонок, воспроизведение, пауза.

Тройное нажатие — следующий трек.

Долгое нажатие — сброс вызова, вызов "Google Ассистента".

Нажатие на оба наушника — переход в игровой режим.

Да, здесь добавлена поддержка "Google Ассистента". Вызовите его с помощью наушников, задайте вопрос, и он ответит: который сейчас час, установит будильник или подскажет погоду на завтра и прочее.

Итог: главное, чтобы вы не были геймером

Кадр из видео YouTube / realme India

У Realme Buds Air есть недостатки, но все они сходят на нет от одного факта — цены. На AliExpress наушники стоят 3,5 тыс. руб. В течение мая они появятся в России и будут стоить 3,5–5 тыс. руб.

За эти деньги они предлагают качественный звук, разъём USB-C, беспроводную зарядку и высокую автономность. С такими особенностями им нет равных — Xiaomi Mi AirDots сильно позади.