Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов домашних кинотеатров от Wink

Лайф совместно с цифровым видеосервисом "Ростелекома" — Wink — продолжает еженедельную рубрику COWINK-20. В ней мы рассказываем, какие фильмы и сериалы пользовались у россиян наибольшей популярностью на минувшей неделе.

"Спутник" вторую неделю подряд продолжает вести за собой топ-20 платных проектов. И это мы только одобряем. Поскольку и картина неплохая, и поддержка финансовая ему нужна. Ведь, напомним, "Спутник", как и некоторые другие полнометражные новинки, остался без больших экранов.

Стоило только попрощаться с "Джентльменами", как они тут же решили нанести визит. Версия с прокатным дубляжем в первую неделю мая вернулась на шестую строчку. Вместе с ними из списка неудачников возвратился и "Человек-навидимка". Хотя… Быть может, на прошлой неделе мы его просто не заметили?

Новых проектов, в отличие от предыдущей недели, катастрофически мало. Точнее, если не считать "Волка с Уолл-стрит" в переводе Гоблина, он вовсе первый. Называется "Зов предков". Это семейная драма с Харрисоном Фордом про дружелюбного пса Бака, которого в 80-е годы XIX века вырывают из привычной жизни в Калифорнии и отправляют на суровую и холодную Аляску. С животным приключаются невероятные и далеко не всегда весёлые события, которые могут растрогать любого. Перед просмотром обязательно запаситесь платочками.

Аномально мало на этой неделе и выбывших из главной двадцатки — всего четыре фильма. В первую очередь отметим, конечно же, итальянский хоррор "Секта", нокдаун которого мы предсказывали ещё на прошлой неделе. Немного неожиданно видеть в списке неудачников "Красные туфельки и семь гномов". Обычно мультики держатся в топ-20 дольше одной недели. Свалился после четырёх недель и исторический фильм Первого канала "Союз спасения". Что, впрочем, не станет для внимательного читателя сюрпризом, ведь проект несколько недель подряд терял позиции.

А вот топ-20 бесплатных проектов удивляет с первого места. "Машу и Медведя" снова сбросили с олимпа. В этот раз, правда, намял бока медведю не Ам Ням, а целых "Три кота". Что, конечно же, немного нечестно. Трое на двоих… С другой стороны, победа вполне заслуженная. Мультфильм СТС шёл к лидерству аж шесть недель. Совершенно невероятный камбэк провернули "Друзья". Старый, но безумно родной и добрый сериал прыгнул с 19-го места сразу на третью строчку.

Что из новенького? Ну, во-первых, подъехало сразу два мультфильма. Первый — "Катя и Эф". Это образовательный анимационный сериал студии "Паровоз" про эээ… девочку Катю и её инопланетного друга Эфа, которому она показывает, как работают пекарни, заводы, двигаются поезда и так далее. Второй — "Вспыш и чудо-машинки". Это уже американский образовательный проект для самых маленьких про мальчика Эй-Джея и его друга, говорящего монстр-трака Вспыша. Да, мы тоже не понимаем, как создателям пришла в голову идея превратить брутальный вездеход в милого говорящего персонажа.

Объявились в двадцатке и космонавты из картины "Время первых", которые пока остановились только на девятой строчке. "Время первых" — это, напомним, исторический фильм про первый выход в космос Алексея Леонова и Павла Беляева.