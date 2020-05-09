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Опубликовано 9 мая 2020, 13:12

Microsoft презентовала игры для новой консоли Xbox Series X

Ожидается, что новая консоль поступит в продажу в конце 2020 года.

На презентации Xbox представили игры Bright Memory: Infinite, Dirt 5, Chorvs, Madden 21, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, Call of the Sea, The Ascent, The Medium, Scarlet Nexus, Second Extinction, Yakuza: Like a Dragon, Assassin's Creed Valhalla и другие.

Как сообщили представители компании, все игры оптимизированы для новой консоли Series X и имеют специальную метку, которая сообщает пользователям: проект можно использовать на новом устройстве. Разработчики обещают, что эту метку игроки будут встречать очень часто.

Бесплатно и точка. Лучшие игры PlayStation, Steam и Ubisoft, за которые можно не платить
Бесплатно и точка. Лучшие игры PlayStation, Steam и Ubisoft, за которые можно не платить
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Фото © Shutterstock

Наталия Хомякова
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