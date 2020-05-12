С ножом и бусами из зубов. Учёные нашли самых древних в Европе Homo Sapiens

В Болгарии нашли древнейшие в Европе останки Homo Sapiens, пишет Nature. Сообщается, что это стало результатом раскопок в пещере Бачо Киро. Археологи обнаружили, в частности, человеческий зуб, ещё несколько окаменелостей, а также орудия труда и бусы, сделанные из зубов медведя. По мнению учёных, всем этим предметам примерно от 45 до 47 тысяч лет.

Стоит отметить, что до сих пор столь древние находки приписывали представителям вымершего вида. Считалось, что Homo Sapiens пришли им на смену менее 40 тысяч лет назад, то есть намного позже. Таким образом, нынешняя научная работа несколько меняет представление о распространении человека разумного в Евразии. По словам исследователей, более высокоразвитые люди использовали заострённые орудия из кремня, месторождение которого расположено в 180 километрах от пещеры. Кстати, в ходе раскопок нашли также тысячи костей животных с характерными следами бойни. Кроме того, именно в те времена наши предки впервые начали делать для себя украшения.