СМИ: Эфиопия признала причастность к крушению самолёта с гумпомощью в Сомали
Отмечается, что воздушное судно не следовало установленному протоколу полёта.
Эфиопские войска по ошибке сбили грузовой гражданский самолёт с гуманитарной помощью, признали вооружённые силы страны. Об этом сообщает кенийская газета The Standart со ссылкой на письмо, направленное эфиопской стороной в Африканский союз (АС).
Командующий сектором при миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) сообщил, что самолёт не следовал установленному протоколу полёта, из-за чего военные решили, что воздушное судно планирует совершить атаку на лагерь. Уточняется, что с лайнером не было связи.
Эфиопское командование, однако, подчеркнуло, что имевшие отношение к инциденту войска не входят в состав АМИСОМ.
Напомним, самолёт с гуманитарной помощью, зарегистрированный в Кении, потерпел крушение 4 мая. Выяснилось, что воздушное судно сбила управляемая ракета.