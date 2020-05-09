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Регион
Опубликовано 9 мая 2020, 15:28

СМИ: Эфиопия признала причастность к крушению самолёта с гумпомощью в Сомали

Отмечается, что воздушное судно не следовало установленному протоколу полёта.

Эфиопские войска по ошибке сбили грузовой гражданский самолёт с гуманитарной помощью, признали вооружённые силы страны. Об этом сообщает кенийская газета The Standart со ссылкой на письмо, направленное эфиопской стороной в Африканский союз (АС).

Командующий сектором при миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) сообщил, что самолёт не следовал установленному протоколу полёта, из-за чего военные решили, что воздушное судно планирует совершить атаку на лагерь. Уточняется, что с лайнером не было связи.

Эфиопское командование, однако, подчеркнуло, что имевшие отношение к инциденту войска не входят в состав АМИСОМ.

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Напомним, самолёт с гуманитарной помощью, зарегистрированный в Кении, потерпел крушение 4 мая. Выяснилось, что воздушное судно сбила управляемая ракета.

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Варвара Романова
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