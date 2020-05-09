В Госдуме ввели обязательный масочный режим
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Ближайшее пленарное заседание назначено на 12 мая.
Депутатов Государственной думы РФ обязали находиться на пленарных заседаниях в средствах индивидуальной защиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст протокола заседания, оказавшийся в распоряжении агентства.
Таким образом, согласно решению, принятому на состоявшемся в пятницу совете, депутаты должны присутствовать на заседаниях в масках и перчатках для рук.
Обеспечить парламентариев средствами индивидуальной защиты было поручено аппарату нижней палаты.
Отметим, что ближайшее пленарное заседание намечено на 12 мая.
Напомним, всего с начала эпидемии в РФ выявили 198 676 случаев заболевания коронавирусом. При этом уже 31 916 пациентов вылечились. За прошедшие сутки подтвердили 10 817 новых случаев. Вирусолог ранее объяснил Лайфу, почему рост числа пациентов не должен вызывать беспокойства. Всё дело в том, что в России тестируется как можно более широкий круг людей и большинство из них переносят заболевание бессимптомно. Кроме того, смертность от инфекции остаётся на уровне менее одного процента.