В Госдуме ввели обязательный масочный режим

Напомним, всего с начала эпидемии в РФ выявили 198 676 случаев заболевания коронавирусом. При этом уже 31 916 пациентов вылечились. За прошедшие сутки подтвердили 10 817 новых случаев. Вирусолог ранее объяснил Лайфу, почему рост числа пациентов не должен вызывать беспокойства. Всё дело в том, что в России тестируется как можно более широкий круг людей и большинство из них переносят заболевание бессимптомно. Кроме того, смертность от инфекции остаётся на уровне менее одного процента.