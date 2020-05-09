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Опубликовано 9 мая 2020, 14:36

Умер один из отцов рок-н-ролла Литл Ричард

Литл Ричард. Фото © Wikipedia

Литл Ричард. Фото © Wikipedia

Певец в том числе является автором известной песни Tutti Frutti.

Американский певец, пианист и композитор, стоявший у истоков рок-н-ролла, Литл Ричард умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Yahoo News. Сын артиста подтвердил эту информацию.

Расцветом творчества Литл Ричарда стали 1950-е годы. Песни, автором которых являлся музыкант, перепевали многие популярные артисты, например Элвис Пресли и The Beatles. Среди таких композиций в том числе Tutti Frutti и Long Tall Sally.

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Варвара Романова
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