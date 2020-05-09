Умер один из отцов рок-н-ролла Литл Ричард
Литл Ричард. Фото © Wikipedia
Певец в том числе является автором известной песни Tutti Frutti.
Американский певец, пианист и композитор, стоявший у истоков рок-н-ролла, Литл Ричард умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Yahoo News. Сын артиста подтвердил эту информацию.
Расцветом творчества Литл Ричарда стали 1950-е годы. Песни, автором которых являлся музыкант, перепевали многие популярные артисты, например Элвис Пресли и The Beatles. Среди таких композиций в том числе Tutti Frutti и Long Tall Sally.