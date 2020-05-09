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Регион
Опубликовано 9 мая 2020, 18:16

Володин возложил цветы к братской могиле советских воинов в Смоленской области

В деревне Колесница захоронено 860 солдат, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году.

Видео © Анастасия Кашеварова

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в день празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возложил букет цветов к братской могиле в деревне Колесница Смоленской области. Соответствующее видео опубликовала советник спикера Анастасия Кашеварова в Telegram.

Володин также почтил минутой молчания память всех погибших, в том числе захороненных здесь 860 советских воинов и партизан, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году.

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Ранее Лайф сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к памятнику маршалу Жукову.

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