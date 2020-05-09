Москвичи зажгли в окнах домов фонарики и свечи в рамках акции "Свет Победы" — видео

Жители Москвы присоединились к акции "Свет Победы" и ровно в 21:50 потушили свет в своих квартирах, а вместо этого зажгли свечи и фонарики в окнах.

На кадрах, которые прислали Лайфу из разных районов столицы, можно видеть, что жители не только массово зажигают фонарики и свечи в окнах, но и поют песни военных лет. Всё это сопровождается громким победным "Ура!".

В одном из столичных районов и вовсе сумели изобразить число 75 при помощи световой иллюминации.

В акции приняли участие не только взрослые, но и маленькие дети, которые с интересом наблюдали за происходящим в окнах соседних домов.

Стоит отметить, что целью акции было сплочение и единение людей в условиях, когда они не могут покидать свои дома.