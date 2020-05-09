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В Подмосковье водитель сбил ребёнка и скрылся

Ребёнок госпитализирован, полиция ищет виновника ДТП.

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Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

В посёлке Немчиновка Одинцовского городского округа Московской области водитель сбил десятилетнего ребёнка и скрылся с места происшествия.

Около 20:30 9 мая по адресу: Одинцовский городской округ, посёлок Немчиновка, улица Связистов легковой автомобиль совершил наезд на десятилетнего ребёнка, после чего водитель с места происшествия скрылся, — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Сообщается, что ребёнок был немедленно доставлен в больницу, сотрудники полиции в данный момент ищут сбежавшего виновника ДТП.

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