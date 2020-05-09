В Подмосковье водитель сбил ребёнка и скрылся

В посёлке Немчиновка Одинцовского городского округа Московской области водитель сбил десятилетнего ребёнка и скрылся с места происшествия.

— Около 20:30 9 мая по адресу: Одинцовский городской округ, посёлок Немчиновка, улица Связистов легковой автомобиль совершил наезд на десятилетнего ребёнка, после чего водитель с места происшествия скрылся, — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.