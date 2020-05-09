Беглов рассказал об отце, который вернулся с фронта после двух похоронок

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился фотографией, а также историей своего отца, который вернулся с фронта домой живым, хотя семья дважды получала документы о его гибели. Об этом он рассказал своим подписчикам в соцсети "ВКонтакте".

— Мать получила на отца две похоронки — в 1941-м и 1944-м. И если в 1941-м ещё можно было надеяться на ошибку, то в 1944-м она была почти исключена, — написал Беглов.

По его словам, несмотря на это, его мама всё равно продолжала ждать папу. После окончания войны с Японией стало ясно, что это было не напрасно, поскольку тот вернулся домой вместе с победой.

Однако губернатор отметил, что его семья отдала большую цену за сегодняшний день, 9 Мая, каким мы его знаем сейчас. За годы войны навсегда ушли 22 родных Беглова. Он поделился с подписчиками фотографиями своей тёти Аграфены, которая была зенитчицей и дошла до Праги, а также дяди Валентина. Он был удостоен звания Героя Советского Союза, но погиб в 1945 году в Польше в возрасте 23 лет.

— В нашей многодетной семье шестеро из восьми детей были названы в честь наших погибших родных. Вечная память павшим героям, слава живым! — написал Беглов.