Очевидцы пожара в московской больнице рассказали Лайфу о ЧП: Было очень страшно

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Очевидцы рассказали Лайфу, что происходило во время пожара в городской клинической больнице № 50 на улице Вучетича.

— Нам соседи сказали, что началось возгорание в реанимации. Мы дома почувствовали запах пластика. Увидели, что около восьми машин пожарных и реанимации приехало. Всё звенело, сверкало, было очень страшно, мы ушли домой, — сообщили прохожие.

По их словам, тяжелобольных пациентов из реанимации вывозили на белых кушетках. Они увидели, как двух мужчин вывезли из горящего здания в реанимобиль.