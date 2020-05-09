НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Очевидцы пожара в московской больнице рассказали Лайфу о ЧП: Было очень страшно

Пациентов вывозили из горящего здания на кушетках.

4035

Видео © LIFE

Очевидцы рассказали Лайфу, что происходило во время пожара в городской клинической больнице № 50 на улице Вучетича.

Нам соседи сказали, что началось возгорание в реанимации. Мы дома почувствовали запах пластика. Увидели, что около восьми машин пожарных и реанимации приехало. Всё звенело, сверкало, было очень страшно, мы ушли домой, — сообщили прохожие.

По их словам, тяжелобольных пациентов из реанимации вывозили на белых кушетках. Они увидели, как двух мужчин вывезли из горящего здания в реанимобиль.

Напомним, вечером 9 мая стало известно о пожаре в больнице на севере столицы, где лечат в том числе больных с коронавирусом. Известно, что пожар начался на первом этаже лечебного корпуса, более 200 человек спасатели эвакуировали из здания, один пациент умер. Мэр Москвы сообщил, что всех лечащихся перевезут в другие медучреждения, а по факту трагедии будет проведено расследование.

Выбор редакции

Loading...