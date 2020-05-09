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В ДТП с тремя автомобилями в Петербурге погиб один человек

Предполагаемый виновник аварии уже задержан.

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Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате столкновения по меньшей мере трёх машин в Санкт-Петербурге погиб один человек. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ДТП.

На кадрах видно, что попавшие в аварию машины от удара разбросало в разные стороны. Также известно, что одним из участников ДТП стал автомобиль такси. Инцидент произошёл на пересечении улиц Просвещения и Есенина.

По информации Пятого канала, за рулём одного из автомобилей находился пьяный водитель, который сразу после аварии попросил закурить. Также сообщается об одном госпитализированном. Предполагаемый виновник аварии задержан.

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