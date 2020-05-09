В ДТП с тремя автомобилями в Петербурге погиб один человек

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В результате столкновения по меньшей мере трёх машин в Санкт-Петербурге погиб один человек. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ДТП.

На кадрах видно, что попавшие в аварию машины от удара разбросало в разные стороны. Также известно, что одним из участников ДТП стал автомобиль такси. Инцидент произошёл на пересечении улиц Просвещения и Есенина.