Илон Маск обругал экс-министра США на русском языке

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск неожиданно выругался на русском языке, отвечая на выпад экс-министра труда США Роберта Райха.

Бывшего главу ведомства возмутило заявление о переносе штаб-квартиры компании Tesla из Калифорнии из-за отказа местных властей возобновить производство электрокаров на фоне пандемии, и он жёстко раскритиковал бизнесмена.

— Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем проявлении, — написал в "Твиттере" Райх.

В ответ предприниматель назвал его "идиотом", причём написал он это слово на русском языке.

идиот — Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2020