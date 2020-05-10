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Илон Маск обругал экс-министра США на русском языке

Таким образом он отреагировал на критику.

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Фото © EPA

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск неожиданно выругался на русском языке, отвечая на выпад экс-министра труда США Роберта Райха.

Бывшего главу ведомства возмутило заявление о переносе штаб-квартиры компании Tesla из Калифорнии из-за отказа местных властей возобновить производство электрокаров на фоне пандемии, и он жёстко раскритиковал бизнесмена.

Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем проявлении, написал в "Твиттере" Райх.

В ответ предприниматель назвал его "идиотом", причём написал он это слово на русском языке.

Ранее сообщалось, что Маск в шестой раз стал отцом. Своего ребёнка он назвал XÆA-12.

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