В Алма-Ате ветерана не пустили к Вечному огню — видео

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Власти Алма-Аты извинились перед ветераном, которого в День Победы не пустили к Вечному огню в парке, закрытом из-за ситуации с коронавирусом.

— Приносим извинения, это связано с карантином по коронавирусу, — цитирует РИА "Новости" заместителя руководителя управления общественного развития города Айдара Есенбекова.

Отмечается, что ветерана всё-таки пропустили к мемориалу и вместе с ним возложили цветы к Вечному огню в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

9 Мая в Сети появились кадры из Алма-Аты, на которых ветеран в военной форме пришёл с цветами к парку города, где расположен Вечный огонь. Но из-за ситуации с коронавирусом полиция не пустила его внутрь. Местные жители обращались к правоохранителям с просьбой разрешить мужчине возложить цветы, но они были неумолимы. В итоге он отдал цветы одному из присутствующих на месте молодых людей и ушёл.